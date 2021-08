Abderrahim El Hafidi, DG de l'ONEE, visite plusieurs installations et ouvrages électriques à Marrakech et ses régions

Le directeur général de l'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a visité jeudi, plusieurs installations et ouvrages de l’énergie électrique dans la ville de Marrakech et ses régions, après les provinces du Sud et Agadir et régions. Lors de cette visite, M. El Hafidi s’est rendu au site du projet du poste 60/22kV à Skhour Rehamna, dont les travaux viennent d’être achevés et les essais de mise en service sont en cours de finalisation. D’un montant de 23.6 millions de DH, ces travaux consistent en la réalisation du rabattement de la ligne 60 kV ONCF Benguerir Skhour et Skhour-ONCF Skhour sur le nouveau poste Skhour Rhamna d’une longueur d’environ 500m, souligne l’ONEE dans un communiqué. La même source ajoute qu’il est aussi question de la réalisation de deux travées départs 60 kV, d’un jeu de barre 60 kV, de deux travées transformateurs 60/22 kV de 2x10 MVA dimensionnées pour 2x40 MVA, d’un poste 22 kV abrité comprenant 8 cellules 22kV dont 2 arrivée type ouvert, et la construction d’un bâtiment 22Kv et d’un bâtiment de commande. La création de ce poste de transformation permettra la sécurisation de l’alimentation en énergie électrique de 10 communes relevant de la province de Rhamna dont, principalement, les communes Skhour Rhamna, Jaafra, Sidi Mansour et Skoura Al Hadra, la satisfaction de la demande croissante en énergie électrique, l’alimentation des installations assurant l’alimentation en eau potable de la ville de Benguerir et la contribution à l'amélioration de la qualité du service dans la région.