Abderrahim Bouazza: Lancement imminent d'un pôle FinTech au Maroc

Bank Al-Maghrib (BAM) prévoit de lancer, début janvier prochain, un pôle dédié aux FinTech, marquant ainsi une avancée significative dans la promotion de l'innovation numérique, a annoncé, lundi à Casablanca, son directeur général (DG), Abderrahim Bouazza.



"La Banque centrale est en train de fédérer les efforts des acteurs pour la promotion de la FinTech en vue de créer un pôle FinTech qui va démarrer début janvier 2025", a indiqué M. Bouazza lors d'une table ronde sous le thème "Comment faire de la révolution numérique une réalité pour les petites et moyennes entreprises (PME) ?", tenue dans le cadre de l'Africa Financial Summit (AFIS-2024).



Et de préciser que ce pôle ambitionne de consolider les efforts des intervenants de l'écosystème, tout en offrant un accompagnement et un soutien financier aux porteurs de projets innovants dans le domaine financier, rapporte la MAP.



Par ailleurs, le DG de BAM a mis en avant le rôle crucial des petites et moyennes entreprises (PME) dans l’économie marocaine, soulignant qu’entre 40% et 45% des crédits bancaires leur sont aujourd’hui destinés.



Ce chiffre, particulièrement significatif à l’échelle régionale, témoigne des avancées réalisées grâce au renforcement des dispositifs de garantie publique des crédits bancaires, a-t-il poursuivi.



Dans ce sillage, il a mis en exergue l'importance d'informations fiables et accessibles, essentielles pour rassurer les banques et favoriser l'octroi de crédits grâce à des plateformes de données centralisées et des bureaux de crédit.



Organisée sous le thème "Le temps des puissances financières africaines est venu", cette édition de l'AFIS qui se tient pour la première fois en terre marocaine, réunit les leaders du secteur privé et représentants gouvernementaux pour discuter des stratégies qui permettent à la finance africaine de devenir un moteur de développement, de croissance économique et de résilience.