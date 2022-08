AGR révise à la baisse le cours objectif de Maroc Telecom

Attijari Global Research (AGR) a révisé à la baisse le cours objectif de Maroc Telecom de 150 dirhams (DH) à 134 DH, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre. "Nous révisons à la baisse notre cours objectif de 150 DH à 134 DH. Sur la base d'un prix en Bourse de 121 DH (en date du 24 août 2022), nous croyons que la récente correction du titre demeure disproportionnée par rapport à la qualité de ses fondamentaux", indique AGR dans une note d'analyse consacrée à Maroc Telecom. La publication des résultats semestriels 2022 du Groupe intervient dans un contexte peu favorable à la croissance des revenus, expliquent les analystes d'AGR, notant que ce premier semestre a été marqué aussi par le provisionnement de l’opérateur historique d’une amende de 2,45 milliards de dirhams, rapporte la MAP. Selon eux, les pressions réglementaires et concurrentielles au Maroc se font de plus en plus sentir sur le profil de croissance des revenus du mobile de Maroc Telecom. A l’origine, expliquentils, une marge de manœuvre limitée en termes d’offres & promotions par rapport aux concurrents, un encadrement plus strict des offres spécifiques B2B et un maintien d’une asymétrie tarifaire en défaveur de l’opérateur historique. En outre, AGR souligne que les revenus du fixe au Maroc et les activités à l’international démontrent une bonne résilience grâce à la poursuite de l’expansion des parcs "ADSL & fibre optique" et à la croissance soutenue de la Data mobile en Afrique, notant que la croissance des revenus du mobile des filiales africaines est toutefois ralentie par la tendance baissière de fond des terminaisons d’appel (TA) dont l’impact devrait se poursuivre en 2023. De même, AGR estime que les tensions inflationnistes au Maroc devraient peser davantage sur la croissance des revenus du mobile durant le S2-2022. "Cet avis est soutenu par la corrélation historique établie entre le niveau général des prix et les dépenses en télécommunication, particulièrement des utilisateurs du mobile prépayé. Ces derniers représentent environ 90% du parc mobile au Maroc", précise AGR. Par ailleurs, et dans un contexte peu favorable à la génération du cash, AGR fait état d'un réajustement baissier du taux de distribution, faisant savoir que celui-ci est passé d’un niveau historique autour des 100% à une moyenne de 70% sur la période 2019-2021. Selon son propre scénario, le payout cible du Groupe se situerait désormais entre 70 et 80% durant la période 2022-2023. Les analystes soulignent également que le rendement du dividende offert devient relativement plus attractif et ce, tenant compte de la récente correction du titre. Il s’agit, d'après eux, d’un dividend yield (D/Y) moyen de 4,5% sur la période 2022-2023 contre 3,5% pour le marché actions.