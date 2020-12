A Gaza, une vie “ excessivement difficile ” pour les handicapés

Les personnes invalides mènent une vie "excessivement difficile" dans la bande de Gaza à cause du blocus israélien et du manque d'assistance du Hamas au pouvoir, a alerté jeudi Human Rights Watch à l'occasion de la journée mondiale des personnes handicapées. Deux millions de Palestiniens vivent dans l'enclave coincée entre l’entité sioniste, l'Egypte et la mer Méditerranée et minée par la pauvreté et les conflits. D'après HRW, les personnes en situation de handicap souffrent particulièrement du blocus imposé par Israël depuis 2007. "Plus d'une décennie de restrictions israéliennes ont privé les personnes handicapées de Gaza de leur liberté de mouvement et souvent de l'accès aux appareils, à l'électricité et à la technologie dont elles ont besoin pour communiquer ou sortir de chez elles", s'est alarmée jeudi Emina Cerimovic, chercheuse spécialisée en droits des personnes handicapées à HRW.



L'organisation de défense des droits humains souligne l'impact des coupures d'électricité récurrentes sur les handicapés qui ont besoin de lumière pour communiquer par langue des signes, ou d'ascenseurs ou scooters électriques pour se déplacer. Elle souligne aussi les restrictions imposées par Israël sur les importations de Gaza qui empêchent les handicapés de se procurer l'équipement médical nécessaire.



Le blocus israélien, "en plus de l'échec des autorités du Hamas à pallier au manque d'infrastructures (pour handicapés) à Gaza et à lutter contre une stigmatisation répandue, contribue à rendre la vie de nombreux invalides à Gaza excessivement difficile", a ajouté Mme. Cerimovic dans un communiqué, notant par exemple le manque de rampes d'accès ou d'ascenseurs dans de nombreux bâtiments de l'enclave. Promue par l'ONU, la journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque 3 décembre depuis 1992.