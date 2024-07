A Agadir, le Carnaval "Biyelmawn" célèbre le patrimoine amazigh

Le Carnaval international "Biyelmawn" a sillonné, mercredi soir, les principales artères de la ville d’Agadir, pour mettre en valeur la diversité et la richesse du patrimoine amazigh.



La deuxième édition de cet événement a été marquée par la participation des troupes carnavalesques de certains pays d’Afrique qui ont défilé avec les associations de la place et les jeunes de la ville.



Tout au long de ce défilé haut en couleur, les jeunes talents ont exposé leur potentiel créatif en matière de déguisement, masques et prestation artistique, devant de nombreux spectateurs admiratifs de ce patrimoine ancestral.



Dans une ambiance festive et unique, le festival a offert au public l’occasion d’admirer des spectacles et des déguisements de jeunes se couvrant de toisons et de peaux de moutons de chèvres et de vaches, ainsi que des jeux de jonglage, de danses au rythme de musiques traditionnelles et populaires.



Dans une déclaration à la MAP, Khalid Kaidi, du comité d'organisation de ce Carnaval, a indiqué que cette manifestation a été marquée par la participation de plus de 1500 jeunes issus de la région de Souss-Massa, outre des représentants de pays africains dont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et la Guinée, notant que cet évènement contribue au rayonnement culturel de la ville d'Agadir.



Parallèlement au Carnaval, le programme de ce rendez-vous culturel a compris l’organisation d’une exposition photographique sur "Biyelmawn" et la tenue d’une conférence intitulée "le Carnaval et l’attractivité territoriale de la ville" où experts et chercheurs marocains et leurs homologues venus de France et de Suisse ont mis la lumière sur différents aspects de ce patrimoine avec un focus sur son rôle dans la promotion du territoire.



Selon les organisateurs, cet événement aux évocations symboliques, culturelles et historiques bien ancrées, s’inscrit dans le cadre du Plan d’action communal (PAC) d’Agadir, dans sa dimension qui vise à valoriser le patrimoine culturel amazigh qui constitue l’identité de la ville d’Agadir, faisant d’elle la capitale de la culture amazighe.



Le Carnaval international d’Agadir est aussi un couronnement de toutes les festivités organisées dans les différentes provinces et préfectures de la région de Souss-Massa tout au long des jours de la fête de l’Aïd Al Adha.



Il est organisé par la Commune urbaine d’Agadir en partenariat avec le Conseil régional de Souss-Massa et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, via le Centre Souss-Massa pour le développement culturel.