87 migrants irréguliers algériens interceptés sur les côtes espagnoles

S ept embarcations pneumatiques transportant 87 migrants clandestins algériens ont été interceptées dans la nuit de dimanche à lundi sur les côtes d'Alicante et Murcie, ont annoncé, mardi, les autorités locales et les services de secours. A Alicante, des éléments des services de secours et de la Garde civile ont localisé cinq embarcations sur les côtes de Santa Paola, Benidorm, Pilar de la Horadada et Alfas del Pi, avec 59 migrants clandestins d’origine algérienne à bord, dont deux mineurs. Deux autres embarcations transportant 28 Algériens ont été interceptées au niveau des côtes de Carthagène (Murcie), a indiqué la délégation du gouvernement espagnol. Les migrants clandestins algériens, retrouvés en bon état de santé, ont été pris en charge par les services de la Croix-Rouge. Selon le décompte des autorités locales espagnoles, 73% (4.005) des migrants irréguliers qui ont atteint la péninsule et les îles Baléares au cours du premier semestre de l'année en cours étaient des Algériens.