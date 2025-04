7e art national : Les ciné-clubs annoncent un programme éclectique dans plusieurs villes marocaines

Les ciné-clubs,sous la bannière de la Fédération nationale des Ciné-Clubs du Maroc, poursuivront leurs programmes et activités culturelles durant le reste du mois d'avril 2025.



Le programme s’annonce riche et varié autour de plusieurs activités dont des projections de films long-métrages et court-métrages, des débats, des master-class, des rencontres ouvertes avec des réalisateurs, des ateliers de formation et des séances de dédicace de livres.



Ces activités«s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre la Fédération nationale des Ciné-clubs du Maroc et le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Secteur de la Culture, dans le but de soutenir la culture cinématographique et d'élargir les espaces de projection et de discussion artistique dans un certain nombre de villes marocaines», indique à ce propos AbdelkhalekBelarbi, président de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc.



D’abord, la ville de Benslimane a été la première étape de ce programme, vendredi 18 avril 2025 à partir de 19h où il y a eu la projection-débat du film « 15 jours » en présence de son réalisateur, Faysal Lahlimi, au Complexe culturel, organisée par le Ciné-club de l'Association de l’Atelier de l'Automne. Ensuite, le jour même à 19h, l'Association Ciné Maghreb a organisé à la ville d’Oujda la projection du film « Jbel Moussa», suivie d'un débat avec le réalisateur Idriss Lamrini, à la salle Mohammed VI.