431 millions de dollars investis par les clubs saoudiens lors du mercato d'été 2024

Les clubs saoudiens ont dépensé 431 millions de dollars pour recruter 128 joueurs étrangers lors du mercato d’été 2024, rapportent des médias locaux.



Les clubs de la ligue d'Arabie Saoudite ont ainsi réduit leurs dépenses de manière drastique, passant de 875,4 millions de dollars en 2023 à 431 millions cet été, ce qui représente une baisse de 51%.



Ainsi, le championnat saoudien a reculé de la 2ème à la 6ème place en termes de dépenses pour engager des joueurs étrangers, derrière les cinq grandes ligues européennes (Angleterre, Italie, France, Espagne, Allemagne).



Le marché des transferts (domestique et international) a également connu une régression de 48 %, avec un total de 531 millions de dollars dépensés en 2024, contre 1,017 milliard l’année d'avant, dans une quête des clubs saoudiens à se rattacher les services de joueurs de qualité, plutôt que d'engager des stars.



Cette baisse des dépenses n’est pas surprenante, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie annoncée en juillet par le ministre des Sports, visant à préserver les contrats existants et à répondre aux besoins ponctuels des clubs sans engager des dépenses excessives



Concernant les dépenses cumulées sur les dix dernières années, les clubs de la ligue saoudienne se classent septièmes mondialement avec un total de 2,3 milliards de dollars, alors qu'en termes de dépenses nettes pour l’été 2024, la ligue saoudienne a occupé le deuxième rang mondial avec 415 millions de dollars, juste derrière la Premier League anglaise.