40.289 entreprises actives au niveau de la région de Fès-Meknès génèrent un CA de 69,9 MMDH

Un total de 40.289 entreprises personnes morales et physiques actives au niveau de Fès-Meknès ont réalisé, au titre de l'année 2019, un chiffre d'affaires de près de 69,9 milliards de DH, dont une part de 66,2% générée par les TPME.



Un rapport de l'Observatoire marocain de la TPME indique que plus de 87% du chiffre d'affaires des entreprises de Fès-Meknès dont les entreprises Personnes morales actives (EPMA) et les entreprises personnes physiques actives (EPPA), est concentré au niveau des préfectures de Fès et Meknès.



Selon la même source, les sections commerce et industrie manufacturière contribuent, à elles seules, à plus de 63 % au chiffre d'affaires global des entreprises actives de Fès-Meknès, avec des parts respectives de 40,3% et 22,8% suivies de la construction (19,1%) et des activités des services administratifs et de soutien (2,7%), rapporte la MAP.



Au titre de l'année 2019, la région de Fès-Meknès comptait un effectif de 52.759 entreprises actives, représentant près de 9,2% des entreprises au niveau national. La répartition géographique de ces entreprises de la région révèle que celles-ci sont concentrées à hauteur de 37,7% au niveau de la préfecture de Fès, suivie de Meknès et de la province de Taza avec des parts respectives de 31,6% et 10,6%.



Dans le cadre de sa mission de production de statistiques et d'indicateurs sur le tissu productif national, l'Observatoire marocain de la TPME élabore des rapports sur ce tissu avec la contribution des CRI.



Il s'agit d'une déclinaison régionale de son rapport annuel réalisé au niveau national, dont l'objectif est de fournir un diagnostic du système productif des différentes régions du Royaume et de mettre à la disposition des acteurs publics, en particulier les CRI, et privés une série d'indicateurs clés de la démographie et de la santé économique et financière des entreprises, notamment les TPME qui constituent une composante importante de l'économie marocaine.