34 films en lice au Festival international des écoles de cinéma

Trente-quatre films sont en lice pour les prix de la 6è édition du Festival international des écoles de cinéma de Tétouan (FIDEC), qui se tiendra du 22 au 26 novembre.



Sur les 1.862 films soumis, 34 représentant 32 écoles de cinéma dans 23 pays, ont été retenus en compétition officielle par le comité de sélection du festival, organisé par l’Association Bidayyat Artcine et la Faculté des Lettres et des sciences humaines de Tétouan, relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi, en partenariat avec des institutions nationales et internationales, et avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM).



Les films en lice représentent des écoles de cinéma de renom et des pays qui ont une tradition cinématographique, dont certains participent pour la première fois au festival, précisent les organisateurs dans un communiqué, notant que les pays participants à cette édition sont la Norvège, la France, la Tunisie, le Chili, le Liban, l’Italie, la Suisse, la Chine, la Roumanie, l’Espagne, la Pologne, la Belgique, la Grande Bretagne, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, l’Afrique du Sud, l’Iran, l’Allemagne, la Hongrie, la Russie, la Slovaquie, la Corée du Sud et le Maroc.



La sélection officielle du festival comprend 13 films de fiction, 13 documentaires et 8 films d’animation, fait savoir le communiqué, relevant que de nombreux films sélectionnés sont porteurs de valeurs humanistes et universelles comme la tolérance, le respect, la solidarité, la justice, la fraternité et l’amour.



Ces films traitent d’une large variété de sujets dans divers champs thématiques, dont l’identité, la migration, la jeunesse, les crises de l’adolescence, l’enfance, la solitude, la vieillesse et l’adversité. La même source indique que le FIDEC a pu s’affirmer, en seulement six ans d’existence, comme une référence dans le monde arabe et africain et se positionne comme un rendez-vous incontournable à l’échelle internationale, grâce à la rigueur de sa sélection, la qualité de son organisation et la complémentarité de ses composants universitaires et de la société civile.