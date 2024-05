32 ans après, le tennis aux JO de retour sur terre battue

L'épreuve de tennis des Jeux olympiques de Paris se déroulera sur la terre battue de Roland-Garros, une surface qui n'avait plus servi pour des JO depuis plus de trente ans mais qui a permis de sacrer quelques grands noms, et un touriste irlandais.



Il faut remonter à 1992, aux Jeux d'été de Barcelone, pour retrouver trace de la surface à la teinte orangée. A l'époque, l'Américaine Jennifer Capriati, âgée alors de 16 ans, domine en finale la grande favorite et légende allemande Steffi Graf.



Côté hommes, le Suisse Marc Rosset, ancien N.9 mondial, avait lui remporté le tournoi en simple, quelques semaines après avoir été sacré à Roland-Garros en double.



Par la suite, la quasi totalité des autres épreuves de tennis aux Jeux olympiques s'étaient disputées sur dur, à l'exception de Londres en 2012, où elles s'étaient déroulées sur le mythique gazon de Wimbledon et avaient médaillé le Britannique Andy Murray et l'Américaine Serena Williams.



Le sport à la petite balle jaune n'a pas été présent en continu aux Jeux depuis la première édition des JO modernes en 1896. Il a notamment disparu entre l'édition 1924 et celle de 1968 à Mexico, où il revient comme sport de démonstration avant de faire son retour effectif au programme en 1988 à Séoul.

Avant cela, la terre battue était néanmoins la surface privilégiée, notamment entre 1896 et 1904.



Cette première année, John Boland s'impose en simple et en double. Une sacrée surprise puisqu'il n'est autre qu'un touriste irlandais, de passage à Athènes pour voir les épreuves avant de finalement prendre part au tournoi.



En 1900, pour les premiers Jeux de Paris, la Grande-Bretagne avait totalement dominé les débats (du simple au double mixte) tandis que la Française Yvonne Prévost avait décroché deux médailles d'argent (en simple dames et double mixte).



Pour le symbole, la Britannique Charlotte Cooper, en remportant le simple dames, est devenue à cette occasion la première femme médaillée d'or dans une épreuve individuelle tous sports confondus.



Le tennis aux JO s'est aussi déroulé sur terre battue lors des éditions de 1912 à Stockholm et 1924, encore à Paris avec une domination exclusivement américaine. Helen Wills Moody, l'une des joueuses les plus sacrées en Grand Chelem, et Vincent Richards l'emportent, devant les Français Julie Vlasto et Henri Cochet.



Championne olympique en titre, la Française Suzanne Lenglen avait finalement déclaré forfait.