27ème édition du Festival Med Film: Le Maroc invité d'honneur

Le coup d'envoi de la 27ème édition du Festival Med Film a été donné, vendredi soir à Rome, avec le Maroc comme invité d’honneur. Intervenant à la cérémonie d’ouverture, le directeur artistique du festival, Giulio Casadei, a affirmé que le Med Film, premier événement en Italie dédié à la promotion du cinéma méditerranéen, revient en force avec un programme riche et varié, qui met un coup de projecteur sur les meilleurs longs et courts métrages de la région.



Il s'agit de dix jours de projections, de débats, de masterclass et de rencontres avec de jeunes auteurs et des maîtres du septième art pour célébrer la créativité méditerranéenne dans un contexte marqué par le retour des salles de cinéma avec une capacité de 100%, s’est réjoui M. Casadei.



Pour cette édition spéciale, le festival, en collaboration avec l’ambassade du Maroc à Rome, a choisi le Royaume, pays voisin et ami, comme invité d’honneur, à côté de la Slovénie, a-t-il relevé, précisant que, dans ce cadre, les organisateurs ont prévu la projection du film "Death for Sale" de Faouzi Bensaïdi et le documentaire “Before the Dying of the Light” d’Ali Essaf.



En marge de la cérémonie d’ouverture du Festival Med Film, un vibrant hommage a été rendu au réalisateur marocain Faouzi Bensaidi en lui attribuant le prix de la carrière "Premio alla carriera". Selon M. Casadei, cette distinction vient récompenser le génie artistique du metteur en scène marocain capable d’aller du drame à la comédie noire et de transcender les barrières culturelles afin d’exprimer et partager des expériences humaines universelles dans le cadre d’un cinéma "vivant et courageux".



A cette occasion, l'ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla, a reçu le prix "Premio alla carriera" au nom de Faouzi Bensaidi, qui n'a pas pu se déplacer à Rome pour des raisons professionnelles. Evoquant le choix du Maroc comme invité d'honneur du Festival italien Med Film, M. Balla s’est félicité de cette attention particulière au Royaume, témoignant des liens historiques entre les deux pays, qui œuvrent de concert pour la promotion du cinéma méditerranéen.



Le cinéma national, qui connaît l'émergence de plusieurs jeunes talents, ne cesse d’évoluer, a ajouté le diplomate, notant que les films marocains sont souvent sélectionnés pour participer à de prestigieux festivals internationaux, notamment ceux de Cannes et de Berlin.



Le film marocain “Casablanca beats” du réalisateur Nabil Ayouch sera en lice pour la compétition officielle du Festival Med Film. Ce long métrage, choisi pour représenter le Maroc dans la présélection des Oscars 2022, a remporté le prix du cinéma positif au Festival de Cannes 2021. De leur côté, les films "Jmar" de Samy Sidali et "Le Départ" de Saïd Hamich Benlarbi seront en compétition pour le prix international du court métrage.