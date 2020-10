271.462 stagiaires inscrits en première année à l'OFPPT

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) démarre cette nouvelle année de formation 2020- 21 avec une capacité d’accueil globale de 400.000 stagiaires distribuée sur 384 établissements de formation professionnelle, dont 10 nouvellement créés, a indiqué, mercredi, la directrice générale de l’Office, Loubna Tricha.



Cette offre de formation prévoit 176.182 places pédagogiques pour les niveaux technicien spécialisé et technicien, 80.929 stagiaires pour les niveaux qualification et spécialisation et 29.667 stagiaires pour le baccalauréat professionnel, a-t-elle précisé, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite à l’institut spécialisé dans les métiers du transport routier et de la logistique à Fès, à l’occasion du lancement officiel du secteur de la formation professionnelle au titre de cette année. Concernant l’effectif prévu des nouveaux stagiaires en 1ère année, il s’élève à 271.462 stagiaires tous types et niveaux de formation confondus, a fait savoir Mme Tricha, soulignant qu’’’afin de mieux répondre aux besoins en compétences des entreprises et améliorer l’employabilité des jeunes, l’OFPPT a rationnalisé et harmonisé son offre en termes de filières de formation, notamment à travers la suppression de 92 filières jugées obsolètes ou peu attractives, la restructuration d’une quinzaine de parcours et le lancement de 4 nouvelles filières présentant de nouvelles spécialités demandées par le marché de l’emploi’’.



Tenant compte de la situation pandémique actuelle, l’OFPPT adopte le mode hybride, en ce sens que la formation sera dispensée essentiellement à distance pour le volet théorique, avec l’organisation de quelques cours en présentiel pour les compétences professionnelles qui requièrent des travaux pratiques, et ce en groupes réduits, a-t-elle poursuivi, relevant que les programmes de formation ont été adaptés au système de formation hybride avec une optimisation du volume horaire global à hauteur de 30 %. La responsable a aussi fait part de la mise en place de la plateforme OFPPT Academy, qui permet aux stagiaires d’accéder à une multitude de ressources didactiques parfaitement adaptées à l’architecture des programmes de formation dispensés



L’OFPPT, a-t-elle dit, offre également à ses stagiaires l’accès à une plateforme e-learning, dédiée à l’apprentissage des langues étrangères (français, anglais et espagnol), ainsi qu’une bibliothèque numérique, donnant accès à plus de 40.000 ouvrages de référence, couvrant différents domaines.