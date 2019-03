258 certificats négatifs délivrés en 2018 à Essaouira

Le nombre de certificats négatifs délivrés par la Délégation provinciale de l'industrie et du commerce d’Essaouira pout la création d'entreprises, s'est élevé à 258 autorisations durant l'année 2018.

Ce chiffre correspond à une baisse de l'ordre de 6% par rapport à l'année 2017 où ce chiffre s'était établi à 274 certificats négatifs délivrés, indique la délégation de commerce et d'industrie dans son rapport de conjoncture économique au titre de l'exercice 2018, rapporte la MAP.

Selon la répartition des secteurs d'activité, le secteur des services s'est accaparé durant l'année écoulée, la part de lion avec 107 certificats négatifs délivrés, suivi du secteur du commerce avec 77 autorisations accordées, et du tourisme avec 35 certificats négatifs, lit-on dans le rapport.

Le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) arrive en quatrième position avec 28 certificats négatifs, celui de l'industrie avec 8 certificats, alors que le secteur de l'agriculture arrive en dernière place avec 3 certificats négatifs délivrés, ajoute-t-on de même source.

Selon la délégation du commerce et de l'industrie d'Essaouira, il a été constaté que les secteurs des services, du commerce, et du tourisme sont des secteurs émergents durant l'année écoulée en termes d'investissements et d'emplois prévus.

''A cet effet, les secteurs des services, du commerce, et du tourisme qui présentent 85% des créations d'entreprise, projettent 87% des investissements et 83% des emplois, ce qui prouve que ces secteurs sont les plus prometteurs au niveau de la province d'Essaouira au titre de l'année 2018'', précise-t-on.

Quant aux immatriculations au registre de commerce au tribunal de 1ère instance d'Essaouira durant l’année 2018, la même source laisse savoir que celles-ci ont été de l'ordre de 297, contre 294 au titre de l’année 2017, soit une légère augmentation de 1%.

Pour les radiations du registre de commerce au titre de l'année précédente, elles ont été estimées à 145 contre seulement 129 durant l'année 2017, soit une baisse de 12%, précise-t-on de même source.

En termes d'investissements projetés au titre de l'année 2018, la délégation du commerce et de l'industrie d'Essaouira souligne que ces investissements s'élevaient à 98.020.000,00 DH, avec un nombre d'emplois prévus de 700, contre 100.020.000,00 DH et 692 emplois au titre de l'année 2017, selon le même rapport.

Et la même source de poursuivre qu'au niveau de la province d'Essaouira, une évolution remarquable a été enregistrée par rapport aux années précédentes en termes de dépôt de marques, et ce grâce aux efforts menés par le Réseau régional de la propriété industrielle et commerciale (REPIC) en matière de sensibilisation et d'accompagnement.

Dans ce cadre, la délégation provinciale du commerce et de l'industrie d'Essaouira a enregistré le dépôt de 23 marques au titre de l'exercice 2018, contre 25 pour l'année 2017, soit une baisse de 8%.

En outre, il a été constaté la dominance des industries agroalimentaires (10 dépôts) et des services (10 dépôts), avec respectivement 43,5% pour chaque secteur, alors que le secteur du commerce a occupé la dernière place, avec 3 dépôts, soit 13% du total, conclut la même source.