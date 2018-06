21 plages battront Pavillon bleu cet été

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, a décerné le label international Pavillon Bleu à 21 plages pour l’été 2018 sur les 40 plages qui se sont portées candidates à ce label si convoité.

Le label Pavillon Bleu, présent sur 3687 plages de 49 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, est un label exigeant. Introduit au Maroc en 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement, ce label touristique international récompense les efforts des communes pour leur action en matière de qualité des eaux de baignade, d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, d’hygiène et sécurité et d’aménagement et gestion des plages. Le port de plaisance de Saïda arborera également le Pavillon Bleu.

C’est la deuxième fois que ce port décroche le label, après les efforts importants qui ont été consentis pour son aménagement. Les plages ayant obtenu le Pavillon Bleu sont les suivantes : Achakar (Tanger-Asilah), Aglou Sidi Moussa/Tiznit, Arekmane (Nador), Ba-kacem (Tanger-Asilah), Bouznika, Skhirate, El Moussafir/Dakhla, Essaouira, Foum loued / Laâyoune, Haouzia, Dalia /Fahs Anjra, Oued Aliane/Fahs-Anjra, Oued Laou/Tétouan, Oum Labouir/Dakhla, Safi ville, Souiria lkdima/Safi, Station touristique de Saïdia, Cap Beddouza/Safi, Sidi Kankouch 1/Fahs Anjra, Sidi Ifni et Imintourga (Mireleft).

Composante du programme Plages Propres, la labellisation Pavillon Bleu a pour objectif principal la mise à niveau environnementale des plages, souligne le communiqué en ce sens. Ajoutant par ailleurs que la labellisation vise aussi la sensibilisation et l’éducation des estivants à l’amélioration et la préservation de la qualité environnementale des plages. Dans le cadre de ce programme, les communes ont à charge de gérer, d’entretenir et d’équiper les plages qui relèvent de leur territoire, notant qu’elles sont soutenues par la Fondation qui coordonne le programme Plages Propres avec les départements ministériels concernés dans le cadre du Comité national "Plages Propres".

D’un autre côté, s’il est un satisfecit en général affiché par le secrétariat d'Etat chargé du Développement durable confronté en cela par le rapport national relatif au taux de conformité des eaux de baignade des 165 plages marocaines (97,92 %), on notera cependant qu’elles sont quelques-unes (Ksar Sghir, Jbilia à Tanger, Asilah port et Sâada plage de la même ville ainsi que Chahdia à Casablanca) à ne pas avoir été mise à niveau avec les normes requises pour se baigner et ont donc, été déclarées non conformes à une quelconque trempette. Ces dernières, selon l’instance, subissant l’influence des rejets d’eaux usées et une forte concentration de baigneurs qui, conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène, ont constitué les principales raisons de leur interdiction à la baignade.

Cette année, pour la première fois, il a été procédé au contrôle de la qualité du sable de 45 plages. Si la teneur des analyses n’en a pas été relevée, promesse a été faite tout de même pour ce qui de leur divulgation. Ils seront dévoilés… l’année prochaine.

Bonnes vacances d’été et attention aux noyades !