17ème FIFM, une édition lumineuse, populaire et riche en images

Plus de 100.000 festivaliers ont assisté à la 17ème édition du Festival international du film de Marrakech. Cette édition, lumineuse, populaire et riche en images, en débats et en émotions, a été marquée par un très grand engouement du public présent pour les différentes projections et activités de cette grand-messe cinématographique. Après une année de pause et de réflexion, le festival est revenu donc avec davantage de force, d'innovation et de contenu cinématographique et artistique afin de s'imposer comme un rendez-vous cinématographique majeur au Maroc et dans le monde. C'est dans cette optique et dans le but de renforcer la pluralité de ce rendez-vous annuel, que le festival a intégré de nouvelles sections, notamment la section "Le 11ème Continent" qui a permis aux curieux de partir à la découverte de fictions et documentaires aux écritures singulières et innovantes de cinéastes audacieux en provenance de Thaïlande, du Liban, de Croatie, d’Afrique du Sud, d’Autriche, des Philippines et des Etats-Unis. Un autre concept vient s'ajouter au programme, celui du cycle "Conversation with" qui a permis à un public nombreux et éclectique d'aller à la rencontre de géants du cinéma mondial tels que Martin Scorsese, Robert de Niro, Guillermo Del Toro, Thierry Frémaux, Agnès Varda, Yousry Nasrallah et Cristian Mungiu.