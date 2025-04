15 longs métrages en lice au 25ème FICAK

La 25ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) se tiendra du 21 au 28 juin prochain sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a annoncé la Fondation de ce festival.



Cette annonce a été faite lors du Conseil d’administration (CA) de la Fondation du Festival international du cinéma africain de Khouribga, tenu jeudi dans cette ville, sous la présidence du directeur du festival, Azzedine Gourirran, en présence des membres du CA.



Au cours de cette rencontre, il a été procédé à la présentation du projet de budget prévisionnel du festival au titre de l’édition 2026 dont la Mauritanie est l’invité d’honneur et qui sera placé sous le thème “Le cinéma africain accompagne son ère”.



Lors de cette édition du FICAK à laquelle prendront part 350 cinéastes issus de 45 pays, 15 longs métrages seront en lice et 15 films vont concourir dans la compétition officielle de courts métrages.



Selon les données présentées à cette occasion, le jury de la compétition officielle de longs métrages sera composé de cinq membres internationaux et celui de la compétition de courts métrages comptera trois membres internationaux.



Le FICAK, qui souffle cette année sa 48ème bougie, a maintenu le Prix de la critique cinématographique africaine et introduit un nouveau prix des Cinéclubs africains.



Au cours de cette nouvelle édition, le FICAK rendra hommage à des figures du cinéma africain et national en reconnaissance de leurs longues et brillantes carrières et de leur riche contribution en faveur du rayonnement du 7ème art dans le continent africain.



Dans le cadre de son ouverture sur son environnement, le FICAK poussera les portes de la prison locale de Khouribga le temps d’une sixième édition du "Festival culturel des détenus africains à Khouribga", un moment phare de ce rendez-vous continental dédié au 7ème art.

Au menu de cette grand-messe, figurent, également, l’organisation d’une conférence sur le lien entre cinéma africain et intelligence artificielle ainsi que la programmation d'une série d'activités cinématographiques au niveau de la région et au-delà dans la ville de Benguérir dans le cadre de l'ouverture du festival sur son environnement extérieur.



Le cinéma pour enfants n’est pas en reste. Il verra la projection de nombre de films à l’adresse des jeunes dans le cadre d’une initiative qui tend à faciliter l’accès des enfants au 7ème art.



Le FICAK, dont la première édition remonte à 1977, est considéré comme étant l’un des festivals de cinéma les plus anciens au Maroc et le troisième festival du film africain à l’échelle du continent.