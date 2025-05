14ème édition du Festival de Meknès de la fiction télévisée : "L’Anonyme" sacré meilleur téléfilm

La 14ème édition du Festival de Meknès de la fiction télévisée a consacré, mardi, "L'Anonyme" du réalisateur Amine Abou Noussair, en lui décernant le Grand Prix du meilleur téléfilm.



Pour le jeune réalisateur, cette première distinction a une valeur toute particulière. "L'Anonyme est mon tout premier film, et c’était aussi ma première participation au festival", a confié Amine Abou Noussair à la MAP.



"Au départ, ce n’était qu’un rêve, que nous avons peu à peu transformé en réalité", a-t-il ajouté, notant que "ce prix est le fruit d’un travail collectif, et c’est grâce à toute l’équipe que le film a su toucher le public et convaincre le jury".



Le prix de la meilleure actrice est revenu à Soukaina Darabil pour son rôle dans le téléfilm "Mazal El Hal", tourné dans la petite ville de Moulay Driss Zarhoun. Dans ce récit intimiste, elle incarne Kheira, jeune épouse confrontée à une relation imposée et à une société fermée.



Dans une déclaration similaire, elle a exprimé sa joie, ajoutant que "ce prix est une grande responsabilité et une fierté qui m’incite à redoubler d’efforts pour proposer des rôles qui touchent le public".



En ce qui concerne le prix de la réalisation, c’est Doha Moustaquim qui a été primée pour "Aicha Oulla Souhaila", un téléfilm délicat sur la solitude, la vieillesse et les liens humains dans les quartiers aisés.



"C’est ma première participation au festival avec mon tout premier téléfilm", a indiqué la réalisatrice, mettant l'accent sur l'accueil favorable du film par le public lors de sa projection.

Le prix du meilleur acteur a été attribué ex æquo à Tarek Boukhari (Aicha Oulla Souhaila) et à Rabii Skalli pour son rôle dans "Trik lycée", une fresque sociale sur les amours contrariés dans le Maroc des années 90.

Tarek Skalli, distingué lors de l’édition précédente, a indiqué que cette distinction est une récompense pour toute l’équipe.



Côté séries, "Ala Ghafla" a décroché le prix du meilleur feuilleton, "Ana ou nti" celui du scénario et "Charki w Lgharbi" celui de la réalisation. Le prix de la création artistique a été remis à "Jarh Kadim", celui de la meilleure performance collective à "Charki w Lgharbi".



S’agissant de la comédie, la série amazighe "Oudamoun Tisra" a remporté le prix de la meilleure idée, et le sitcom "Mabrouk Aalina" celui de la meilleure œuvre comique.



Lors de la cérémonie de clôture, le jury, présidé par Driss Roukhe, a recommandé la création de nouvelles récompenses techniques, notamment pour la meilleure musique originale et le meilleur costume, ainsi que l’organisation d’ateliers de formation autour du scénario, du jeu d’acteur, de la réalisation et de la production.



Plus de 20 productions télévisuelles, dont des téléfilms et séries télévisées, étaient en compétition pour les différents prix de cette 14ᵉ édition du Festival de Meknès de la fiction télévisée, qui s’est tenue du 2 au 6 mai.



Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’initiative de l’Association ‘’Spectacle libre’’, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Conseil de la région de Fès-Meknès, ainsi que de la commune de Meknès, ce rendez-vous artistique se veut un espace de célébration de la création télévisuelle nationale, tout en mettant en lumière les talents qui œuvrent à l'enrichissement de la scène audiovisuelle marocaine.