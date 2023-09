11 policiers mexicains reconnus coupables du meurtre de 17 migrants à la frontière américaine

Onze policiers ont été reconnus coupables jeudi au Mexique du meurtre en 2021 de 17 migrants centraméricains, abattus puis brûlés à la frontière avec les Etats-Unis, l'un des plus sanglants massacres d'exilés de l'histoire du pays. A l'issue de trois mois de procès, le juge Patricio Lugo Jaramillo a réuni suffisamment de preuves contre les anciens policiers, a annoncé le bureau du procureur de l'Etat mexicain de Tamaulipas. Au total, 11 policiers ont été reconnus coupables de meurtre et un douzième d'abus de pouvoir, a-t-il précisé dans un communiqué.



Les peines à leur encontre doivent être prononcées dans les prochains jours et pourraient aller jusqu'à 50 ans de réclusion. Les faits remontent au 23 janvier 2021 quand les autorités mettent au jour une camionnette incendiée contenant les restes calcinés de 19 personnes. La quasi-totalité d'entre elles sont des migrants venus du Guatemala pour tenter d'entrer clandestinement aux Etats-Unis via le Mexique. Les victimes "ont été tuées par balles et brûlées par la suite", a rappelé le communiqué du procureur.



Leurs corps avaient été retrouvés à Camargo, une commune de l'Etat de Tamaulipas au nord-est du pays, le long de la frontière avec les Etats-Unis. Parmi les 19 victimes, les restes de deux Mexicains ont été identifiés comme étant ceux des passeurs ayant conduit les migrants jusqu'à la frontière avec les Etats-Unis, selon les autorités. Au départ, les 12 policiers ont été accusés de meurtre. Mais l'un d'entre eux a accepté de coopérer avec le bureau du procureur et a été reconnu coupable d'abus de pouvoir.



Tous faisaient partie d'une unité d'élite de la police et avaient au départ affirmé avoir trouvé les corps des migrants assassinés. Toutefois, le policier qui a coopéré avec les autorités a révélé que c'étaient eux qui avaient tiré sur les migrants avant d'incendier leurs corps. Les victimes, originaires pour 16 d'entre elles d'un village pauvre du Guatemala, ont été découvertes dans une camionnette à Camargo, dans un secteur que se disputent deux cartels de la drogue, celui du Nord-Est, issu de celui de Los Zetas, et celui du Golfe.



Ce massacre fait partie des plus sanglants jamais recensés au Mexique où les exilés tentant de rejoindre les Etats-Unis s'exposent à de nombreux dangers. En août 2010, un groupe de 72 migrants ont été assassinés par des narco-trafiquants présumés, dans le même Etat de Tamaulipas.



Cet Etat situé sur la côte du golfe du Mexique est le plus court chemin pour arriver aux Etats-Unis en venant du Sud. Mais la région est dangereuse en raison de la présence de bandes qui enlèvent, rançonnent et assassinent des migrants. Le Mexique est par ailleurs secoué par une vague de violences qui a fait plus de 420.000 morts depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement fédéral a lancé une opération militaire controversée de lutte contre la drogue. L'ampleur de la vague de violences a submergé le système judiciaire et la majorité des meurtres restent impunis.