11 films en compétition officielle du Festival international cinéma et immigration d’Oujda

La 9ème édition du Festival international cinéma et immigration d'Oujda aura lieu du 14 au 18 août courant, sous le thème «Le rôle du cinéma dans le renforcement de la sécurité culturelle des sociétés».



Cet évènement culturel, organisé par l’Association solidarité pour le développement et l’immigration, connaîtra la participation de 11 films du Maroc et d’autres pays comme la Tunisie, l’Algérie, la Libye, l’Egypte, la Syrie, la Turquie, les Pays-Bas, l’Inde et la Palestine, indique un communiqué des organisateurs.



Quatre de ces films ont été sélectionnés pour participer à la compétition officielle des longs métrages. Ils seront en lice pour le Grand Prix du festival, le prix du jury, le prix du meilleur scénario, les prix des meilleures interprétations masculine et féminine.



Les sept autres films participeront à la compétition officielle des courts métrages qui compte trois distinctions, à savoir les prix de la réalisation, du scénario et du jury, précise un communiqué de l’association qui organise cette manifestation en partenariat avec la Direction régionale de la culture de l’Oriental.



Le jury de cette édition est présidé par le réalisateur marocain Fouad Souiba et compte pour membres l’acteur, réalisateur et producteur allemand Peter Spielmann, le réalisateur marocain Rabie Jouhari, le réalisateur et producteur irako-allemand Nawzad Shekhani et le professeur universitaire et chercheur dans le cinéma Abdelaadim Tahiri (Maroc).



Par ailleurs, cette édition rendra hommage à des acteurs marocains installés à l’étranger, des acteurs associatifs et des chercheurs.



Le programme de cet évènement prévoit notamment des conférences sur le cinéma et sur le rôle des Marocains du monde dans la défense de la cause nationale du Sahara marocain, une Master Class sur l’expérience cinématographique et la migration, des ateliers au profit des jeunes de la région de l’Oriental et la projection d’un film de Rabie Jouhari sur le Sahara marocain.