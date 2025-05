10ème congrès international des sciences sociales et santé à Fès

Le 10ème congrès international des sciences sociales et santé sera organisé, les 22 et 23 mai à Fès, par le laboratoire de sociologie et de psychologie de la faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mehraz de Fès.



Les travaux de ce congrès, organisé en partenariat avec l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, le Centre national pour la recherche scientifique et technique à Rabat, le centre "Afrique dans le Monde" de Bordeaux, l’Institut d’études politiques de Bordeaux, l’Institut national de l’action sociale à Tanger et le centre Paul Pascon de recherches sociologiques à Ben Guérir, s’articulent autour du thème : "La famille comme pilier de la protection sociale et de soins de santé : regards croisés et expériences issues des pays du Sud."



Cet événement vise, selon un communiqué des organisateurs, à échanger les expertises et les connaissances entre chercheurs, experts et décideurs autour des modèles réussis de protection sociale et de soins de santé centrés sur la famille dans les pays du Sud, et à mettre en avant les défis communs auxquels est confrontée la famille dans ces pays, tels que la pauvreté, la vulnérabilité sociale et le manque d’accès aux services de santé.



La rencontre a également pour objectif de formuler des recommandations pratiques et des propositions politiques à l’intention des gouvernements et des institutions internationales pour renforcer le rôle de la famille en tant que pilier de la protection sociale, et de consolider les réseaux professionnels et scientifiques entre les acteurs du domaine dans divers pays afin d’encourager la recherche et les initiatives multipartites.



Il s’agit aussi de soutenir la formulation de projets de développement et d’approches participatives fondées sur la famille, susceptibles d’être soumis à des bailleurs de fonds ou à des institutions internationales pour financement.



Les participants à cette conférence discuteront de plusieurs axes, dont "Les transformations sociales et leurs effets sur la structure et les rôles de la famille", "Le concept et la place de la famille dans les politiques sociales et de santé" et "Les soins de santé familiaux : enjeux et défis de santé publique."



En célébration de la première décennie du congrès sur les sciences sociales et la santé, les participants aborderont les rôles de la famille dans la protection sociale et les soins de santé dans les pays du Sud, en tenant compte des formes de résistance et de résilience que continue de produire l’institution familiale face aux effets du néolibéralisme qui sape les valeurs, les rôles et les liens familiaux.



Les organisateurs ont indiqué que les actes de ce congrès seront publiés sous forme de rapports scientifiques ou de documents de référence contribuant à enrichir le débat académique et pratique autour de cette thématique.