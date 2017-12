10ème Congrès national de l’USFP

L’USFP a tenu en mai 2017 son 10ème Congrès national et reconduit Driss Lachguar à la tête du parti. Le Premier secrétaire a ainsi obtenu 1044 voix des 1202 congressistes qui avaient pris part au vote organisé au niveau de chaque région administrative et partisane en plus de la région d’Europe et d’Afrique.

«Ce Congrès ne sera pas un moment éphémère mais il est le premier épisode d’une série de tâches du processus de renouvellement et de modernisation qui nous attend», avait affirmé Driss Lachguar dans son discours à l’ouverture de ce Congrès. Et d’ajouter : « Il s’agit d’une main tendue à toutes les bonnes volontés et aux énergies créatrices (intellectuels, écrivains, artistes, entrepreneurs, syndicalistes, juristes et travailleurs sociaux), en vue de jeter les ponts avec le Maroc de demain, le Maroc de l'initiative et de l'innovation, le Maroc moderne dans ses institutions et ses orientations politiques et ancré dans son identité riche par la diversité de ses sources et la multiplicité de ses aspects ».