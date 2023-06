  Le conteur marocain Abdelbar Souldi remporte le concours Katara de la nouvelle 

La Fondation du village culturel Katara a dévoilé les noms des trois lauréats du concours «Katara Short Story», dont le conteur marocain Abdelbar Souldi. La Fondation Katara a fait savoir que le conteur marocain Souldi a remporté le deuxième prix pour sa nouvelle "Nazif Ashajar…Nazif Al Woujoud'’.



Elle a ajouté que l’Egyptienne Noha Fawzi Al Taralisi a remporté le premier prix pour une histoire intitulée ’’Qarss Addahab Assakhin’’, tandis que le troisième prix est allé au conteur égyptien Sven Saad Ayoub Sefin pour sa nouvelle «Al Bassma Al Carboniya».



Katara avait lancé le concours "Katara Short Story" 2023 le Ramadan dernier, et avait choisi comme thème principal "Durabilité environnementale", étant donné l'importance de la durabilité environnementale pour éviter l'épuisement ou la détérioration des ressources naturelles et la préservation de la qualité de l'environnement à long terme.



Le concours de cette année vise à accompagner le rythme de l'Exposition horticole mondiale, qui sera accueillie par le Qatar pendant la période du 2 octobre 2023 au 28 mars 2024, et qui ambitionne principalement de mettre en avant l’importance de la prise de conscience environnementale et de la durabilité.



La Maison d'édition Katara a attribué trois prix aux vainqueurs de ce concours. Le premier gagnant percevra 15.000 riyals qataris, le deuxième gagnant 12.000 riyals, et le troisième 10.000 riyals. 563 participants de 21 pays, dont 17 pays arabes, ont pris part au concours "Katara Short Story".