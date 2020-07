​Une première médicale à Dakhla

Un staff médical de l'hôpital régional Hassan II de Dakhla a effectué récemment avec succès une opération neurochirurgicale très délicate de drainage ventriculaire sur un nouveau-né de 14 jours.

Le staff médical pluridisciplinaire, composé du Dr Zine El abidine Ennhaili, neurochirurgien, Dr Benyahya Mohamed, pédiatre et Dr Maqri Mohamed, réanimateur, en plus du personnel paramédical, a réalisé cette opération qui vise à mettre un drain dans les cavités ventriculaires cérébrales pour vider le pus de l'intérieur et diminuer la pression intracrânienne.

Dans une déclaration à la MAP, le neurochirurgien Zine El Abidine Ennhaili a fait savoir que cette intervention chirurgicale a été réalisée sur un nouveau-né de 14 jours qui souffrait de ventriculite infectieuse cérébrale.

Cette chirurgie a été faite sous anesthésie générale avec un suivi post-opératoire strict et rigoureux pour contrôler la quantité du liquide céphalo-rachidien (LCR) prélevée et la réponse aux antibiotiques, a-t-il expliqué.

Il s’agit de la première opération chirurgicale du genre dans les provinces du Sud, a-t-il noté, soulignant que l'objectif est d'éviter aux patients les difficultés des transferts vers les centres hospitaliers et universitaires et de les prendre en charge à Dakhla à côté de leurs familles.

Cette intervention chirurgicale est de nature à contribuer au développement des prestations médicales, rapprocher les services de santé des citoyens et à diversifier l’offre médicale dans la région, a-t-il ajouté.

A cette occasion, la direction régionale de la santé de Dakhla-Oued Eddahab a exprimé sa reconnaissance au staff médical ayant supervisé cette opération et à tous les cadres médicaux, saluant les efforts consentis en faveur des patients et des habitants de la région.