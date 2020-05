​Une plateforme de prise en charge des femmes victimes de violence à Dakhla

Le procureur du Roi près le Tribunal de première instance d’Oued Eddahab, Abdallah Ahmanna, a annoncé la mise en place d’une plateforme électronique dédiée à la prise en charge des femmes et enfants victimes de violence, dans le cadre des mesures préventives adoptées pour enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19).

La création de cette plateforme, accessible sur le lien (www.tpidakhlaplainte.wixsite.com/tpidakhla), vise à éviter aux femmes et enfants victimes de violence les déplacements au tribunal et leur permettre de déposer leurs plaintes via les canaux électroniques, indique un communiqué du Parquet près du Tribunal de première instance d’Oued Eddahab.

La plateforme permet également aux justiciables d’avoir des informations et des renseignements utiles notamment, les numéros de téléphone, le fax et les adresses électroniques de tous ceux chargés de la prise en charge des femmes victimes de violence au Tribunal de première instance d’Oued Eddahab.

Cet outil met à la disposition des femmes victimes de violence, un formulaire à remplir, lequel sera transmis par voie électronique au Parquet général qui prendra les mesures juridiques qui s’imposent.