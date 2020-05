​Solidarité envers 350 familles nécessiteuses d’El Kelâa des Sraghna

Quelque 350 familles nécessiteuses issues de la commune Fraita relevant de la province d'El Kalâa des Sraghna ont bénéficié des aides alimentaires, en vue de diminuer l'impact socioéconomique de la crise induite par le nouveau coronavirus (Covid-19) sur cette frange de la société.

Initiée par l'Association El Wafae pour le développement, avec la contribution des membres de la communauté marocaine à l'étranger, cette campagne sociale et humaine s'est déroulée sur deux phases, la première a concerné 157 familles, alors que la deuxième étape organisée les 18 et 19 mai a bénéficié à 193 familles en situation de précarité.

Cette opération a ciblé notamment les personnes vulnérables et celles ayant perdu leur emploi en raison de la pandémie, issues des douars Ait Farahat, Ait Si Ali, Ait El Haj Mokhtar, Ait Jilali, Ben Alal, Ait El Fkir, ainsi que d'autres familles relevant du centre Hed Fraita

A cette occasion, le président de l'Association El Wafae à la commune Fraita, Abderahmane Sousou, a souligné que cette action humanitaire s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'association pour atténuer les effets négatifs du Covid-19 sur les familles nécessiteuses.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que cette campagne consacre les valeurs de solidarité et d'entraide qui caractérisent la société marocaine, notamment dans ces circonstances exceptionnelles que traverse le Royaume.

Cette initiative a été marquée par un engagement exemplaire des membres de la communauté marocaine en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis qui ont fait preuve d'un sens élevé de patriotisme, a-t-il relevé.

Cette campagne a été hautement saluée par les bénéficiaires, qui ont émis le souhait de pouvoir sortir de cette crise avec les moindres dégâts et dans les plus brefs délais.

L'opération de distribution des aides alimentaires s'est déroulée en coordination avec les autorités locales, dans le strict respect des consignes relatives à l'état d'urgence sanitaire, notamment la distanciation sociale, le port obligatoire des masques de protection et l'acheminement des aides jusqu'aux domiciles des bénéficiaires pour leur éviter le déplacement ainsi que les rassemblements.