​Sans-abris et migrants subsahariens la main dans la main à Khouribga

Les pensionnaires du Centre pour les personnes sans-abris de Khouribga ont célébré, dimanche, Aïd Al Fitr dans le respect des mesures préventives, une initiative qui vise à alléger leur souffrance et éloignement de leurs familles et proches.

Initiée par la Coalition marocaine pour la santé, l'environnement et la protection du consommateur à Khouribga, la célébration de l’Aïd Al Fitr s’est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires initiées par les pouvoirs publics en vue de freiner la propagation du Covid-19, à savoir le port des masques de protection pour l’ensemble des pensionnaires du centre, ainsi que l'observation d'une distance sanitaire d'un mètre et demi entre chaque table.

A cette occasion, la Coalition a distribué de nouveaux habits à 80 pensionnaires, dont des sans-abris et migrants subsahariens et a préparé un petit déjeuner dans la pure tradition marocaine pour célébrer ce premier jour marquant la fin du mois de jeûne.

Il convient de noter que le centre pour les sans-abris de Khourigra a entrepris une série de mesures exceptionnelles pour protéger les pensionnaires du Covid-19, notamment la mise en quarantaine de l’ensemble des pensionnaires du centre depuis le 16 mars, la prise de température des pensionnaires deux fois par jour et la désinfection quotidienne des lieux du centre.

Par ailleurs, une ambulance a été mise à la disposition des citoyens de la ville pour transporter les femmes enceintes et les patients atteints d'insuffisance rénale, à l'initiative de la coalition qui assure également le transfert des personnes guéries du Covid-19 des hôtels de confinement vers leur lieu de résidence dans leur ville d'origine, et ce dans le strict respect des mesures préconisées par les autorités publiques.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Coalition, Abdeljalil Jaadawi, s’est félicité du travail remarquable accompli par les autorités locales pour faire face aux répercussions du Covid-19, saluant à cet égard les actions entreprises par l'Initiative nationale pour le développement humain ainsi que tous les acteurs et partenaires de la Coalition, à leur tête l’Entraide nationale.