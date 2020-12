​Renouvellement de la section de l’USFP à El Mrissa

Dans le cadre du dynamisme organisationnel que connaît l’USFP au niveau national, régional et provincial, une assemblée générale pour le renouvellement de sa section à El Mrissa s’est tenue récemment au siège du secrétariat provincial du parti à Salé, présidée par le coordinateur provincial Saïd Bellout. Au terme de cette réunion, Ali El Ghanbouri a été élu nouveau secrétaire de la section. Dans une allocution, Saïd Bellout a évoqué le contexte politique national marqué notamment par les récents développements concernant la cause nationale et la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Il a appelé tous les Ittihadis au niveau de la ville de Salé à se mobiliser pour soutenir la cause nationale et à défendre les choix et convictions fermes de l’USFP à ce sujet. Sur le plan organisationnel, Saïd Bellout a rappelé les étapes franchies par l’organisation du parti au niveau de la ville de Salé ainsi que les sérieuses mesures prises pour la reconstruction de la stratégie nationale du parti visant la réconciliation et l’ouverture. Pour sa part, Ali El Ghanbouri a souligné, dans une allocution après son élection à la tête de la section d’El Mrissa, le rôle positif joué par l’USFP a joué, ainsi que les efforts partisans qui ont favorisé la reconstruction du parti, appelant les Ittihadis à l’unité pour surmonter tous les obstacles et permettre au parti de jouer un rôle important au sein de la ville de Salé. Il a également mis l’accent sur la nécessité de s’ouvrir sur tous les Ittihadis sans exception et sur toutes les compétences de la ville qui partagent la même vision du parti, et ce selon un plan d’action concret visant à créer une dynamique partisane et sociétale.