​Rencontre entre les directions de l'USFP et du PAM

Une importante rencontre a eu lieu, hier, entre le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, accompagné du président du Conseil national, Habib El Malki, et du membre du Bureau politique, Abdelhamid Fatihi, d'un côté, et le secrétaire général du PAM, Abdellatif Wahbi, et du dirigeant du même parti, Rachid El Abdi, de l'autre. Les échanges entre les deux parties ont porté sur la conjoncture actuelle et les développements liés à la pandémie. Les deux délégations, affirme par ailleurs Driss Lachguar, ont convenu des efforts à entreprendre en vue d'assurer l'évolution du processus politique et préserver ainsi la pluralité et la démocratie à travers les mécanismes de probité et d'intégrité. Un objectif commun qui passe par l'élargissement de la participation aux élections, tout en visant le renouvellement des élites par le rajeunissement et la représentativité liée au genre, ce qui devrait aboutir à un Parlement représentatif, précise le Premier secrétaire.