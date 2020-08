​Que devient Rupert Grint, l’interprète de Ron Weasley dans Harry Potter ?

Pour toute une génération, il sera toujours Ron Weasley, l’ami rouquin du magicien Harry Potter dans l’adaptation pour le cinéma de la célèbre saga littéraire de J.K. Rowling. Un rôle qu’a tenu pendant près de dix ans le jeune Britannique Rupert Grint. Jusqu’à ce que tout s’arrête en 2011, avec le dernier épisode intitulé Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 2. Après dix ans d’un succès planétaire qui l’ont fait passer, alors tout jeune, de l’anonymat au statut de star, Rupert Grint s’est tout à coup retrouvé sans réel projet au cinéma, tandis que ses camarades de jeux, Daniel Radcliffe et Emma Watson, voguaient vers de nouvelles aventures.

A part la comédie sortie en 2016, Moonwalkers, le jeune comédien n’a guère eu le loisir de travailler. Un calme plat qui a fini par lui donner le blues, et l’a poussé à regarder son expérience dans Harry Potter avec amertume. Au début de l’année 2016, The Sun, célèbre tabloïd anglais, affirmait que Rupert Grint avait sombré dans la dépression. En décembre 2017, interviewé par le site Radio Times, Rupert Grint confiait sans détour ses regrets : “Je pense qu’avoir joué dans les adaptations (de Harry Potter, ndlr) a tout ruiné pour moi. Je n’aime plus Harry Potter, je ne suis pas un fan. Tout est différent maintenant”. Une déclaration qui avait fait saigner le cœur de bon nombre de fans de la saga. Quelques mois plus tard, il confiait au Daily Mail s’être “perdu” et n’aspirer “qu’à une vie normale”.

Le vent semble enfin tourner dans la bonne direction pour le comédien, grâce aux séries. En 2017 et 2018, Rupert Grint a brillé pendant deux saisons dans la série britannique Snatch, inspirée du film éponyme de Guy Ritchie, et qui fut diffusée sur Crackle, une plate-forme de streaming en ligne. Et depuis 2017, il cartonne dans la série à l’humour noir Sick Note, diffusée sur Sky1, dont il est le personnage principal : un menteur compulsif à la vie amoureuse mouvementée. Il fait aussi partie de la série ABC contre Poirot (sur myCANAL) dans le rôle du sombre inspecteur Crome, et où il tient tête au célèbre détective interprété par John Malkovich. Il sera aussi au casting de la première saison du thriller psychologique Servant, co-produite par M.Night Shyamalan. Enfin, Rupert voit la vie en beaucoup plus rose, depuis qu’il est devenu papa avec sa compagne, l’actrice Georgia Groome. Désormais tout roule pour Rupert !