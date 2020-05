​Pas encore traduit, le nouveau Elena Ferrante déjà adapté en série par Netflix

Le nouveau roman de l’écrivaine italienne Elena Ferrante, “La vie mensongère des adultes”, va être adapté en série télévisée, a annoncé mardi Netflix, alors que la publication de la traduction du livre n’est pas attendue avant septembre. La saga “L’Amie prodigieuse” (4 tomes), qui a fait la notoriété d’Elena Ferrante, a elle-même déjà été adaptée en série par la chaîne américaine HBO, en coproduction avec le réseau public italien Rai.

Fin avril, la chaîne câblée américaine a commandé une troisième saison de “My Brilliant Friend”, le titre américain de cette épopée qui s’est vendue à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde. “La vie mensongère des adultes” (“La Vita bugiarda degli adulti”) raconte le passage de Giovanna, l’héroïne, de l’enfance à l’adolescence durant les années 90 avec, de nouveau, comme décor la ville de Naples.

Netflix laisse entendre que la série sera tourné en italie, dans la langue d’origine du livre. Le projet se fera en collaboration avec la société de production italienne Fandango, du producteur Domenico Procacci, qui a déjà travaillé sur l’adaptation de “L’Amie prodigieuse” à la télévision.

Le livre “La vie mensongère des adultes” est sorti début novembre en italien et doit être publié en 25 langues le 1er septembre, selon le communiqué de Netflix. Malgré le succès de sa saga “L’Amie prodigieuse”, dont les quatre livres ont été publiés entre 2011 et 2014 en Italie, l’écrivaine Elena Ferrante ne s’est jamais dévoilée publiquement et demeure cachée derrière un nom d’emprunt. La piste jugée la plus sérieuse, mise au jour par le journaliste italien Claudio Gatti, mène à la traductrice romaine Anita Raja. La thèse n’a été ni confirmée, ni infirmée par l’éditeur italien d’Elena Ferrante, Edizioni E/O.