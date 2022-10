​Maroc Telecom réalise des performances résilientes au troisième trimestre

Grâce en partie à la bonne saison estivale, Maroc Telecom a affiché des performances résilientes au troisième trimestre 2022.



Des performances marquées par une croissance de la base clients, une amélioration du chiffre d’affaires consolidé, un renforcement du haut niveau de profitabilité, un résultat net ajusté part en progression, un maintien d’un niveau d’investissements élevé et une dette nette maîtrisée.



Ainsi, et selon les indicateurs commerciaux à fin septembre 2022, Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 26.808 millions de dirhams, en hausse de 0,1% (+0,3% à taux de change constant).



Au terme des neuf premiers mois de 2022, les activités à l’international ont poursuivi leur croissance et enregistrent une hausse de 1% (+1,5% à taux de change constant) et compensent la légère baisse des activités au Maroc (-0,5%).



Grâce à la croissance du chiffre d’affaires et une politique volontariste de maîtrise des coûts au Maroc comme dans les filiales Moov Africa au 30 septembre 2022, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté consolidé du Groupe s’est établi à 14.072 millions de dirhams. Ce qui correspond à une progression de 1,8% (+1,9% à taux de change constant) par rapport à 2021.



Comparé à 2021, la marge d’EBITDA du Groupe a progressé de 0,9 pt (+0,8 pt à change constant) pour s’établir au niveau élevé de 52,5%.



En hausse de 4,3% (+4,4% à taux de change constant), le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé du Groupe s’est pour sa part établi à 8.872 millions de dirhams à fin septembre, a annoncé l’opérateur de télécommunications indiquant que la marge d’exploitation s’est améliorée de 1,3 pt pour s’établir à 33,1%.



Durant la même période, le résultat net ajusté part du Groupe est ressorti à 4 520 millions de dirhams en amélioration de 5,3% à taux de change constant par rapport à 2021 ; tandis que les investissements hors fréquences et licences se sont élevés à 5.497 millions de dirhams, représentant ainsi 20,5% des revenus du Groupe.



Tirée essentiellement par la croissance de 6,2% des parcs à l’international, la croissance du parc du Groupe s’est poursuivie avec une progression annuelle de 3,9% pour s’établir à près de 76 millions de clients au 30 septembre 2022, au cours des neuf premiers mois de l’année 2022.



Quant aux flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés, le Groupe annonce qu’ils ont accusé une baisse de 2,7% par rapport à la même période de 2021, en s’établissant à 8.159 millions de dirhams.



Selon toujours les indicateurs à fin septembre, au Maroc, les impacts de la saison estivale, combinés à la croissance des activités du Fixe ont permis de compenser la tendance observée sur la Data Mobile.



Ainsi, les activités au niveau national ont généré un chiffre d’affaires de 14.808 millions de dirhams, en léger retrait (-0,5%) par rapport à 2021.



« Sur la même période, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté atteint 8.395 millions de dirhams, en hausse de 1,6% par rapport à 2021 », a noté Maroc Telecom précisant que la marge d’EBITDA ajusté est restée au niveau élevé de 56,7% et gagne 1,2 pt.



Quant au résultat opérationnel (EBITA) ajusté, les indicateurs montrent qu’il s’est élevé à 5.763 millions de dirhams, en hausse de 5% sur une année en raison de l’amélioration de l’EBITDA et des charges d’amortissements en baisse ; tandis que la marge d’EBITA ajusté est ressortie à 38,9% en amélioration de 2pt.



Au cours de la même période, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés ont atteint 5.456 millions de dirhams, traduisant ainsi une hausse de 18,6%.



Quant au parc Mobile, il s’est établi à 19,9 millions de clients, en légère baisse de 0,5% par rapport à septembre 2021, alors que le chiffre d’affaires Mobile a ralenti sa baisse à 2,9% pour atteindre 8.930 millions de dirhams au 30 septembre 2022.



Enfin, l’ARPU mixte pour les neuf premiers mois de 2022 a atteint 46,9 dirhams, ce qui traduit un recul de 5,2% par rapport à la même période de 2021.



Alain Bouithy