​Les universités marocaines à la traîne dans le QS world university ranckings

Comme à l’accoutumée, dans le dernier classement du QS world university ranckings, classement mondial des universités, les premières places sont dominées par des universités américaine et britannique telles que le Massachusetts Institut de technologie, Harvard, Cambridge et Oxford.

Le Maroc n’y figure qu’à travers l'Université Mohammed V qui s’est classée entre les 800 et 1000 places et trône derrière bon nombre d’universités sud-africaines et égyptiennes.

Une autre université marocaine, en l’occurrence, l'Université de Cadi Ayad figure sur un autre classement moins réputé mais néanmoins connu, à savoir le Time Higher éducation.

Le magazine londonien l’a non seulement reconnue en tant que grande université, mais aussi comme l'une des meilleures universités des pays à économie émergente d'Afrique et du Maghreb.

La liste de cette année comprenait 378 universités, contre 300 l'année dernière. Elle prend compte des critères tels que la compétence pédagogique, la qualité de la recherche, les normes internationales et le transfert de connaissances.

UCA excelle dans la recherche et l'innovation. Ses efforts pour renforcer le potentiel du pays dans des domaines tels que l'ingénierie, l'intelligence artificielle, les ressources énergétiques et la science médicale sont remarquables.

Les efforts de l'UCA ont été récompensés puisqu'elle a également obtenu une place dans le classement mondial de Shanghai des matières académiques de physique et de mathématiques. Elle s'est classée 301 parmi les 400 universités en 2017 et les 300 premières en 2018.

Selon Times Higher Education, les chercheurs de l'université ont été mentionnés dans plusieurs revues internationales prestigieuses.

L'UCA conserve également sa première place au Maroc et se classe 11ème parmi les 27 meilleures universités d'Afrique. L'Université Cadi Ayyad s'est classé devant d'autres universités marocaines et africaines telles que l'Université Mohammed V, l'Université Cheikh Anta Diop au Sénégal, l'Université El Manar en Tunisie et plus d'autres.

Fondée en 1978, l'Université Cadi Ayyad compte 13 établissements universitaires associés à Marrakech, Essaouira et dans d'autres régions du pays, spécialisés dans la technologie, les sciences appliquées, la littérature, les sciences humaines, la médecine et la pharmacie.