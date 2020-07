​Les employés de Johnny Depp assurent qu’il n’était pas violent

Garde du corps, gestionnaire de l’île privée de la star aux Bahamas, styliste... les employés de Johnny Depp ont pris mardi la défense de l’acteur américain au procès l’opposant au tabloïd britannique The Sun, qui l’avait présenté comme un mari violent. Devant la Haute Cour de Londres, où le procès se tient depuis une semaine, son garde du corps Malcom Connolly, a assuré qu’il n’a jamais vu l’acteur de 57 ans être violent avec son ex-épouse, l’actrice américaine Amber Heard, 34 ans. “Non, je n’aurais pas toléré ça (...) même si c’est mon patron”, a expliqué le témoin à l’imposante stature. Interrogé sur un incident lors duquel Johnny Depp a eu un doigt coupé - par Amber Heard avec une bouteille de vodka selon l’acteur en Austalie en 2015 - le garde du corps a expliqué que les diverses explications qui avaient alors été évoquées - accident en découpant un oignon, avec une porte accordéon - étaient en réalité destinées à “protéger” Amber Heard. Témoignant par vidéo-conférence depuis les Bahamas, la gestionnaire de l’île privée de Johnny Depp, Tara Roberts, a assuré qu’elle ne l’a “jamais” vu être violent avec Amber Heard ou avec qui que ce soit ni même agressif. Elle a en revanche affirmé avoir vu la jeune femme agressive avec Johnny Depp. La star de “Pirate des Caraïbes”, 57 ans, poursuit le journal britannique et sa société éditrice NGN pour l’avoir accusé en avril 2018 d’être un mari violent, ce qu’il dément avec force. Pour sa défense, le journal invoque 14 accusations de violences formulées par son ex-épouse, qui remontent aux années 2013-2016. Le couple, qui s’était rencontré en 2011 sur le tournage de “Rhum Express”, a divorcé après moins de deux ans d’un mariage orageux, début 2017.

L’actrice avait alors évoqué “des années” de violences “physiques et psychologiques”, des accusations vivement contestées par Johnny Depp. Témoignant par visioconférence depuis Los Angeles, Samantha McMillen, styliste du couple, a elle aussi assuré n’avoir jamais vu de traces de blessures chez Amber Heard.