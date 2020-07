​Les citadelles de Safi au menu d’une visioconférence

La Faculté Polydisciplinaire de Safi organisera lundi prochain, une visioconférence sur les forteresses de la Cité de l’Océan et ce, à l’occasion de la célébration le 19 juillet de chaque année, de la Journée internationale des Châteaux ou “Palace Day”. Cette rencontre à distance, qui connaîtra la participation d’un aréopage de chercheurs, experts en patrimoine et des opérateurs économiques et sociaux, mettra en exergue deux châteaux emblématique de la ville de Safi à savoir : Ksar El Bhar (château de mer), un joyau architectural unique à grande valeur patrimoniale et historique, et Kasbah Dar Es-Sultan, une citadelle construite à l’époque des Almohades (12è siècle), indique un communiqué des organisateurs. L’accent sera ainsi mis sur le rôle de ces forteresses, à travers l’histoire en plus de la présentation de propositions sur les moyens à même de valoriser ces deux monuments historiques phares de la cité de l’Océan, souligne la même source.

La conférence débattra aussi des mesures à prendre pour contribuer à préserver cet héritage commun entre la civilisation arabo-musulmane et luso- occidentale chrétienne.

Pour rappel, cette visioconférence s’inscrit dans le cadre d’une série de webinaires que la faculté compte organiser dans le cadre de l’Université virtuelle d’été ayant démarré le 30 juin dernier pour se poursuivre jusqu’au 31 juillet courant, avec au menu une série de thématiques ayant trait aux sciences, à la culture et aux questions relatives au développement.