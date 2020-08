​Les autorités locales de Dakhla intensifient les opérations de sensibilisation et de prévention

Les autorités locales de Dakhla ont intensifié les opérations de prévention et de sensibilisation de la population quant à la nécessité de respecter les règles de précaution et les mesures de sécurité et d'hygiène afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette initiative, lancée en coopération avec des associations de la société civile, a été l'occasion de distribuer des masques de protection gratuitement aux citoyens, tout en leur rappelant l'importance du respect des mesures préventives mises en place par les autorités compétentes afin de lutter contre cette pandémie.

Au cours de cette campagne, les règles de prévention contre le Covid-19 ont été rappelées aux citoyens, notamment le port des masques de protection, le respect de la distance de sécurité et de la distanciation sociale en plus des mesures d'hygiène.

Les autorités locales ont aussi appelé les citoyens à adhérer de manière responsable aux mesures préventives en vue d'accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics et les services de santé pour limiter la transmission de ce virus.

De même, des pancartes et banderoles exhortant la population quant à l'obligation du port de masques ont été mises en place dans certaines artères de la perle du Sud qui connaissent une présence massive des citoyens (le marché municipal, le complexe artisanal de Dakhla et la corniche).

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association Maroc Industrie, Abdlilah Lagnaoui, a souligné que depuis l'allègement du confinement, des opérations de sensibilisation sont menées régulièrement avec les autorités locales et les représentants des communautés africaines à Dakhla en vue de conscientiser les citoyens et les commerçants et de surmonter cette crise qui requiert une mobilisation collective et solidaire.

L'acteur associatif a également appelé les habitants de la ville à davantage d'implication pour faire face à ce virus, en respectant les mesures de prévention sanitaires.

Même son de cloche chez Adahi Daniel, vice-présidente de l'Association des immigrés au Maroc, section de Dakhla, qui a mis en exergue l'importance de l’intensification des efforts de sensibilisation, notant que les membres de son association sillonnent les rues tout au long de la journée pour sensibiliser la communauté subsaharienne à Dakhla sur les dangers de ce virus et l'importance du port de masques et le respect des gestes barrières.

Des opérations de dépistage sont effectuées par les autorités sanitaires à l'entrée de la ville de Dakhla (point kilométrique 25), au port et à l'aéroport, en vue d'identifier les cas positifs chez les voyageurs arrivant à Dakhla, d'éviter une large propagation du virus et de faciliter le travail pour détecter les cas contacts.

Cette opération permet également aux autorités sanitaires de surveiller la situation épidémiologique dans la région et prévenir une propagation massive du Covid-19.