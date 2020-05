​Les artistes belges appellent à l’aide

Pour eux “le télétravail est techniquement impossible”: plusieurs centaines d’artistes belges, d’Adamo à Angèle en passant par Cécile de France et les frères Dardenne, en appellent au monde politique pour aider le secteur de la culture mis en danger par la crise du coronavirus. La Première ministre belge Sophie Wilmès a réagi mardi à cet appel en promettant de “renforcer le soutien” des pouvoirs publics à un secteur traversant “une période particulièrement éprouvante”. Une réunion de crise doit se tenir mercredi autour de Mme Wilmès à propos d’un possible assouplissement des interdictions de rassemblement empêchant artistes et techniciens de travailler.

Dans une lettre ouverte à Mme Wilmès et son gouvernement, environ 300 musiciens, comédiens, cinéastes, producteurs, chefs opérateurs, danseurs et plasticiens réclament “des mesures extraordinaires”, prévoyant notamment un revenu garanti pour chacun d’ici à la reprise des tournages et la réouverture des salles de spectacle. Ils demandent que ceux qui ont des droits à l’allocation chômage “bénéficient d’un renouvellement de leur droit sans conditions pour une année au moins après la réouverture officielle des lieux de diffusion culturelle”, et que les plus jeunes qui étaient sur le point de bénéficier de ces droits “puissent le faire en comptabilisant les contrats annulés pour cas de force majeure”, écrivent-ils. Dans un secteur à l’arrêt depuis deux mois, déjà confronté à la précarité, les artistes doivent bénéficier d’”une protection sociale qui leur donne l’assurance de survivre à cette crise”, est-il souligné. “La culture est un bien public qui nécessite une politique publique” et “un investissement massif dans les aides à la création et l’accès à la culture”, a fait valoir le cinéaste Luc Dardenne sur la chaîne francophone RTBF.

Avec son frère Jean-Pierre, il compte parmi les nombreuses personnalités du cinéma ayant signé l’appel, aux côtés de Cécile de France, Lubna Azabal, Yolande Moreau, Olivier Gourmet, François Damiens ou encore Bouli Lanners. Figurent aussi l’écrivaine Adeline Dieudonné, le directeur du théâtre de La Monnaie (art lyrique) Peter de Caluwe, les chorégraphes Anna Teresa De Keersmaeker et Sidi Larbi Cherkaoui, des vedettes du rock et de la chanson (Arno, Angèle, Salvatore Adamo, le rappeur belgo-congolais Baloji).

Le secteur culturel représente 250.000 emplois et environ 5% du produit intérieur brut de la Belgique. Mme Wilmès a laissé entendre qu’un redémarrage progressif des spectacles pourrait être décidé mercredi: “On espère pouvoir ouvrir un petit peu la porte, pas toute grande encore malheureusement”.