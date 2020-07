​Les Instituts Cervantès au Maroc lancent la seconde partie du cycle du cinéma en ligne “Clásicos contigo”

Les Instituts Cervantès au Maroc et l’Académie du cinéma espagnol lancent, vendredi, la seconde partie du cycle du cinéma en ligne “Clásicos contigo” (Les classiques du cinéma espagnol), une série de projections durant le mois de juillet qui sera marquée par cinq films espagnols iconiques réalisés entre 1973 et 1997.

Ce cycle de projections du cinéma espagnol démarrera avec le film “El espíritu de la colmena” (L’esprit de la ruche, 1973) de Víctor Erice, suivi des films “Los santos inocentes” (Les saints innocents, 1984) de Mario Camus, “El sur” (Le sud, 1983) de Víctor Erice, “La buena estrella” (La bonne étoile, 1997) de Ricardo Franco, et La vaquilla (La vachette, 1985) de Luis García Berlanga, indique un communiqué de l’Institut Cervantès de Rabat.

Emblèmes de la mémoire collective, ces cinq films, qui font partie du grand répertoire du cinéma espagnol de la fin du vingtième siècle, ont été primés lors des plus prestigieux festivals internationaux, ajoute la même source, précisant que les cinéphiles peuvent regarder les titres du catalogue de la filmothèque de l’Agence espagnole pour la Coopération internationale au développement (AECID) depuis la chaîne Vimeo de l’Institut Cervantes dans plus de 40 centres à travers le monde. La première partie du cycle du cinéma en ligne a été marquée par la projection en ligne, en mai dernier, de quatre longs métrages en noir et blanc, à savoir, “Muerte de un ciclista” (Mort d’un cycliste, 1956) de Juan Antonio Bardem, “¡Bienvenido, Míster Marshall!” (Bienvenue Mr Marshall, 1953) de Luis García Berlanga, “Viridiana” de Luis Buñuel (1961) et “El verdugo” (Le bourreau, 1963) de Luis García Berlanga.