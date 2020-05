​Le tissu coopératif de Rhamna s’inscrit dans la lutte contre le Covid-19

Le tissu coopératif de la province de Rhamna a adapté son activité aux besoins du marché local et régional en vue de faire face à la propagation du Covid-19, en optant pour la production des masques de protection.

Ainsi, la coopérative "Les créations de Rhamna" basée à Benguérir et qui s'active dans le domaine de la couture et de la broderie, a procédé à la transformation de son activité durant ces circonstances exceptionnelles, pour se spécialiser dans la fabrication des masques de protection, après avoir obtenu la licence de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

A cette occasion, la présidente de ladite coopérative, Majida El Barkaoui, a indiqué que son entité a orienté son activité vers la production des masques de protection, en s'inscrivant en droite ligne des efforts nationaux et régionaux visant à lutter contre cette pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, elle a relevé que cette unité, qui comprend 20 employés, a développé sa capacité de production pour atteindre 2000 à 3000 masques de protection par jour, avec une possibilité d'augmenter ce chiffre si nécessaire.

Ces masques de protection sont de grande qualité et peuvent être utilisés cinq fois après les avoir nettoyés, a-t-elle expliqué, saluant l'appui considérable dont a bénéficié sa coopérative par le programme "Act For Community" du Groupe OCP.

Le programme "Act For Community" a ainsi accompagné la coopérative pour l'obtention des licences de l'IMANOR et pour la commercialisation des produits à travers l'acquisition d'une grande quantité de masques de protection produits par la coopérative, en guise d'encouragement, a-t-elle souligné.

La commercialisation de ces masques se limite actuellement au niveau de la province de Benguérir, avec des tentatives modestes de les commercialiser à Marrakech et à Casablanca, a-t-elle dit, appelant à encourager et à accompagner ce genre d'initiative.

Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'ensemble des intervenants au niveau de la province de Rhamna, en vue d'encourager le secteur privé à développer des produits adaptés à la conjoncture actuelle.