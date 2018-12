​Le syrien Nabil Suleiman préside le jury du Festival international du film transsaharien de Zagora

L'écrivain et scénariste syrien Nabil Suleiman présidera le jury de la compétition officielle des longs-métrages de la 15è édition du Festival international du film transsaharien de Zagora, qui se déroulera du 13 au 16 décembre sous le thème "La représentation du phénomène de l’immigration dans le cinéma africain". Outre Nabil Suleiman, le jury du long-métrage comprend le réalisateur et scénariste congolais David Pierre Fila, le codirecteur du Festival de Lisbonne Doclisboa, l’Italien Davide Oberto, la dramaturge marocaine Asmae Houri et le documentariste cubain Ever Miranda Palacio, indique mardi un communiqué des organisateurs.

Par ailleurs, le jury "Presse et critique", présidé par la critique de cinéma et journaliste française Catherine Ruelle, comprend le critique de cinéma marocain Ahmed Sijilmassi, la journaliste marocaine Fatima Noug, le chef de la page culture au quotidien Al Bayane et journaliste Mohamed Nayt Youssef, affirme la même source.

Le jury de la compétition du scénario, sera, quant à lui, présidé par le réalisateur et écrivain irakien Kacem Hwal. Il comprend aussi l’écrivain et scénariste Aziz Kanjaa, l’écrivain Abdelaziz Rachidi, directeur du Festival du conte de Zagora, ainsi que l’artiste, scénariste et chorégraphe Aziz El Hakim. Du côté de la compétition du court-métrage régional, le jury, conduit par le président du Forum social de Belgique Aziz Mquichri, est composé également du réalisateur irakien Mohamed Haidar, l’artiste peintre laânaya Ait Hssayn, la journaliste argentine Analya Iglesias et le comédien marocain Rabiâ El Kati, souligne le communiqué.