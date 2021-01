​Le rock maghrébin en concert à Meknès

Un concert digital de rock magrébin a été organisé ce weekend par l’Institut français de Meknès (IFM), dans le cadre de sa programmation musicale numérique. Le concert, donné par la formation musicale Leila, constituait une sorte d’adaptation au contexte particulier de la pandémie de Covid19, qui a ajourné les évènements culturels en plein air. ‘’Nous avons décidé de mettre en valeur la musique du Maroc, tout en optant pour une forme compatible en raison du contexte sanitaire’’, a déclaré à la MAP la directrice de l’IFM, Lilyane Dos Santos. Le choix a été de mettre en avant des particularités musicales, les filmer et les mettre en format digital pour permettre un accès élargi et valoriser la culture musicale marocaine, a-t-il relevé, notant que d’autres ‘’perles musicales’’ seront prochainement mises en valeur.

Pour l’artiste Leila Chakir, qui était accompagnée des musiciens Youssef Grirrane et Mehdi Sli, ce format permet en quelque sorte à l’artiste de ''survivre musicalement, de continuer de s’exprimer et de créer''. L’artiste, qui a proposé une fusion entre la musique traditionnelle de l’Oriental et le rock, a dit avoir hâte à ‘’retrouver et interagir avec le public, d’échanger des ondes positives’’.

Native d’Oujda, Leila a commencé à jouer dès sa petite jeunesse et a enregistré son premier album à l’âge de quinze ans, axé sur l’influence de ses racines régionales et de la musique du monde. Elle a grandi dans un environnement culturel riche trouvant son inspiration dans plusieurs styles musicaux du pays Regada, Âarfa, Mechiakha, Gharnati, Rai et Chaâbi. Chanteuse authentique avec une voix puissante, Leila a quitté Oujda pour s’installer à Casablanca. Sa musique est un mélange harmonieux des différents styles de sa région et des influences Rock, Reggae et Blues.

En 2015, Leila a formé "Snitra" son premier groupe avec lequel elle a fait une tournée de concerts rythmés par une résidence artistique à Nouakchott en Mauritanie en 2017.