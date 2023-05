​Le point sur la coopération agricole Maroc/Royaume-Uni

La collaboration Maroc/Royaume-Uni dans le secteur de l’agriculture date de plusieurs années, rappelle le Consul Général du Royaume-Uni à Casablanca, Tom Hill, dans une interview à la MAP.



D’après le diplomate, par ailleurs directeur Pays du département du Business et du Commerce du Royaume-Uni, les deux pays se réjouissent de plusieurs partenariats dont voici-ci quelques exemples ci-dessous:



«La recherche et développement (R&D):



L'Université polytechnique Mohammed VI (UM6P) au Maroc, en collaboration avec Rothamsted Research et l'Université de Cranfield au Royaume-Uni, ont lancé une initiative visant à développer la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs marocains. La phase initiale du partenariat s’est concentrée sur la réalisation de sept projets de recherche agricole et la création d'un centre de formation doctorale, soutenue par le groupe OCP, l'un des plus grands exportateurs d'engrais phosphatés au monde.



L’échange d’expertise :



L'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) a participé à une visite au Royaume-Uni concernant la décarbonisation fiscale de l'agriculture et a reçu deux experts britanniques pour une formation dans ce domaine, peu après la COP26.



Programmes financés par le Royaume-Uni au Maroc:



Projets financés par l'initiative Darwin du Royaume-Uni, par l'intermédiaire de la Global Diversity Foundation et du DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), sur la viabilité socio-écologique des paysages culturels du Haut Atlas et la conservation de la biodiversité agricole du Haut Atlas pour améliorer les moyens de subsistance des Amazighs au Maroc.



Programme Commercial Agriculture for Smallholders and Agribusiness (CASA):



Dans le cadre de ce programme et de Growth Gateway, le Royaume-Uni a mené des travaux ciblés pour améliorer la durabilité et le soutien aux petits producteurs marocains de tomates.

Les tomates constituent le plus grand secteur d'exportation agricole du Maroc (900 millions de dollars au total), le secteur s'est développé rapidement, grâce à une politique agricole volontariste et à d'importants investissements du secteur privé lancés il y a 20 ans ».