​Le plus grand porte-conteneurs au monde propulsé au GNL fait escale à Tanger Med

Le plus grand porte-conteneurs au monde propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le CMACGM Jacques Saade, a jeté l’ancre, lundi au complexe portuaire Tanger Med, où il fait escale pourla première fois au Maroc. “Le CMA CGM Jacques Saade, premier porte-conteneurs au monde d’une capacité de 23.000 EVP (équivalent vingt pieds) propulsé au GNL est arrivé à Tanger Med pour sa première escale au Maroc”, a indiqué le Groupe CMA CGM dans un communiqué, notant que le groupe a fait le choix symbolique de donner le nom de son fondateur à son navire amiral. Entrepreneur visionnaire,Jacques Saadé aura marqué de son empreinte l’industrie entière du transport maritime, a poursuivi le communiqué, notant que les huitsisterships de 23.000 EVP du groupe portent le nom de monuments et lieux emblématiques de Paris, la capitale française, (Champs Elysées, Palais Royal, Louvre, Rivoli, Montmartre, Concorde, Trocadéro et Sorbonne), rapporte la MAP. Dès novembre 2017, Rodolphe Saadé a fait le choix précurseur de commander 9 navires de 23.000EVP équipés demoteurs auGNL, une première dansl’histoire du transport maritime pour des navires de cette taille, a fait savoir la même source, relevant que le Groupe CMA CGM opère d’ores et déjà 10 porte-conteneurs propulsés au GNL et comptera d’ici 2022 une flotte de 26 porte-conteneurs de différentes tailles. Toujoursselon le communiqué, le GNL est aujourd’hui le meilleur outil industriel pour préserver la qualité de l’air, permettant d’éliminer 99% des oxydes de soufre, 91% des particules fines et 92% des émissions d’oxydes d’azote, allant au-delà de la réglementation existante, tout en apportant également une première réponse à la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu’un navire GNL émet jusqu’à -20% de CO2 par rapport à une motorisation au fuel. S’agissant des 9 navires équipés de moteurs au GNL, dont le CMA CGM JACQUES SAADE, le Groupe a précisé qu’ils mesurent 400 mètres de long, 61 mètres de large et 78 mètres de haut, et sont le résultat de 7 années de recherche et développement des experts de CMA CGM. Ils présentent destechnologies de pointe, telles que la prédiction de trajectoire, lestechnologies de projection intelligente, ainsi que des écrans de réalité augmentée pour assister le commandant et l’équipage. Construits pour la performance, ils sont dotés d’une étrave droite avec bulbe intégré, d’un safran et d’une hélice au design redéfini, ainsi que du Becker Twisted Fin®, ce qui permet d’améliorer les performances, en optimisant le débit d’eau et en réduisant considérablement la consommation d’énergie.