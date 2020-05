​Le laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire fait escale à Sefrou

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du nouveau coronavirus, à travers les tests de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR), a fait sa première escale, mercredi à Sefrou, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

La mobilisation de ce laboratoire itinérant s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par le ministère de la Santé visant à endiguer la propagation du virus et la prise en charge des patients, avant qu'ils ne transmettent le Covid-19 aux autres, selon la direction régionale de la santé (DRS) de Fès-Meknès

Cette opération revêt une importance particulière d'autant plus qu'elle va permettre d'atteindre différentes communes et couvrir l'ensemble des zones isolées en allégeant le fardeau sur les laboratoires fixes répartis sur le territoire national, précise la DRS.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la santé de Fès-Meknès, Mehdi Bellouti, a indiqué que cette expérience exceptionnelle dans la région constitue une première du genre au niveau national et vient renforcer l'offre sanitaire à Fès-Meknès, ajoutant que le laboratoire mobile contribuera à relever le rythme de la réalisation des tests dans la province et réduire le délai de réception des résultats.

Le laboratoire, qui ciblera la population et le personnel des unités industrielles, rapprochera les analyses des habitants et des employés de la santé en service dans la province, a-t-il fait remarquer, se félicitant des actions entreprises par le Maroc pour lutter contre la pandémie sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.

La région de Fès-Meknès est dotée de trois laboratoires de dépistage du Covid-19 à travers les tests PCR. Le premier se trouve au CHU de Fès, le deuxième à l'hôpital provincial Mohammed V de Meknès et le troisième à l'hôpital militaire Moulay Ismail de Meknès.

Le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb avait indiqué que la réalisation des tests de dépistage du Coronavirus (Covid-19) allait être diversifiée et étendue dans le cadre d'une stratégie de préparation du déconfinement et de réduction du délai d’attente des résultats des analyses.