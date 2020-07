​Le Maroc accueillera le premier Canopy by Hilton en Afrique du Nord

Le Maroc se prépare à accueillir Canopy by Hilton, le premier du genre en Afrique du Nord, indique un communiqué de Hilton.

Ainsi, Hilton a signé un contrat de gestion avec un véhicule d'investissement géré par Yamed Capital, acteur majeur du secteur immobilier au Maroc, en vue de l’ouverture d’un hôtel sous l’enseigne "Canopy by Hilton".

Ce premier hôtel "Canopy by Hilton Casablanca" dévoilé en direct, récemment, lors de la grande première de l’émission "Metropolitan Casablanca", comprendra 158 chambres, relève la même source.

Diffusée en direct, cette émission est un hommage à un Casablanca vibrant, aux multiples facettes et avant-gardiste. Plusieurs personnalités de renommée mondiale ont pris part à cette émission, dont MM. Chris Nassetta, Président & CEO du Groupe Hilton et Jochem-Jan Sleiffer, Président, MEA&T, Hilton, rapporte la MAP. Situé au cœur du "Triangle d’Or" de Casablanca, plus grande ville du Maroc, Canopy by Hilton fera partie de Metropolitan, un tout nouveau projet en cours de développement, destiné à un usage mixte (résidentiel, commercial et hôtelier).

Noyau central du projet, Canopy by Hilton Casablanca Les Arènes comprendra trois restaurants et un centre de conférences intégrant quatre salles de réunion et une grande salle polyvalente. A cela s’ajouteront une salle de sport, un SPA et une piscine extérieure.

L’hôtel prévoit d’ouvrir ses portes et de recevoir ses premiers clients à partir de 2024, pour ce qui sera ainsi la toute première implantation de la marque Canopy By Hilton au Maroc et en Afrique du Nord, poursuit le communiqué.

"Casablanca est la capitale économique et financière du Maroc, située au noyau du réseau routier interurbain au Maroc. Le choix de cette ville pour dévoiler Canopy by Hilton représente une étape importante dans notre plan de développement au Maroc", dit Carlos Khneisser, vice-président en charge du développement pour la région Moyen-Orient et Afrique de Hilton, cité par le communiqué, ajoutant que" je suis ravi que nous ayons pu conclure cet accord avec Yamed Capital, acteur majeur du secteur immobilier au Maroc, afin d’implanter un tout nouvel hôtel au cœur du projet Metropolitan sur le site des Arènes, à Casablanca".

Pour rappel, durant le XX ème siècle, les Arènes de Casablanca représentaient le pôle culturel et artistique d’excellence de la métropole. Un lieu incontournable où se sont produits de grands artistes marocains ainsi que des stars internationales comme Johnny Hallyday, Ray Charles, Fayrouz et Dalida.

De nos jours, ce quartier, qui abrite les restaurants et les boutiques les plus huppés de la ville, est devenu une destination de choix, où l’histoire part à la rencontre de la modernité, poursuit le communiqué.

Canopy by Hilton Casablanca est destiné à devenir un lieu qui reflète l’esprit du quartier qui l’abrite. Depuis les spécialités locales au menu du café jusqu’aux nombreuses commodités, les composantes du projet offriront une réelle expérience d’immersion à travers des services à la hauteur des aspirations de ses clients, qui feront sans doute de ce lieu un deuxième foyer pour ses fidèles. Canopy By Hilton Casablanca sera également un prolongement de l’esprit et de la très riche histoire de ce lieu, ainsi qu’un hommage à son bel héritage artistique.

"Yamed est fier d’accueillir le premier hôtel Canopy by Hilton en Afrique du Nord, au sein d’un projet de développement « mixed-use » emblématique au cœur de Casablanca. Nous travaillons depuis plusieurs mois avec une équipe de professionnels de renommée internationale (incluant notamment Jean-Philippe Nuel et TP Bennett), afin de concevoir une nouvelle destination « lifestyle » unique en son genre", déclare Karim Beqqali, fondateur et président de Yamed Capital, cité par le communiqué.

"Notre ambition est d’établir Metropolitan comme un nouveau point phare de Casablanca, carrefour pour les voyageurs, les professionnels et les familles, qu’ils soient locaux ou internationaux. Nous sommes convaincus que la marque Canopy by Hilton s'insèrera parfaitement dans cet esprit" a-t-il affirmé.

La marque Canopy by Hilton a été lancée en 2014 pour répondre aux voyageurs en quête d’un séjour d’inspiration locale, désireux de vivre une expérience d’immersion dans la culture et l’histoire de la vie locale des quartiers où ils se trouvent. Il existe 13 hôtels Canopy à travers le monde, et plus de 41 hôtels sont en cours de construction dans 14 pays. Avec l’intention de garantir des expériences uniques et authentiques aux voyageurs, Canopy by Hilton s’est implantée dans la région Moyen-Orient et Afrique fin 2019, avec l’ouverture du Canopy by Hilton Dubai Al Seef.

"La marque lifestyle de Hilton, Canopy by Hilton, est un coin du quartier où l’on se détend et se revitalise, offrant un service simple au gré du client, des espaces confortables et les choix pensés localement. Chaque hôtel est conçu comme une extension du quartier et livre une approche toute fraîche d’hospitalité et de l’expérience client", ajoute la même source, précisant que 15 propriétés Canopy sont opérationnelles à travers le globe et plus de 40 sont en voie d’élaboration à travers 14 pays.

Premier groupe indépendant et pluridisciplinaire de services et d’investissements immobiliers au Maroc, Yamed Capital regroupe toutes les compétences de l’immobilier à travers ses lignes de métiers dédiées (Investment Management, Property Development, Advisory &Transaction).

Etabli en 2013, Yamed Capital compte aujourd’hui plus de 80 collaborateurs, 600.000 m² d’actifs livrés ou en cours de construction et près de 550 M€ de volume d’actifs sous gestion.