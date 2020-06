​Le HCP lance une plateforme de soutien scolaire

Le Haut-commissariat au plan (HCP) a annoncé lundi le lancement d'une base de données documentaire "e-soutien-scolaire", destinée aux différents niveaux de l’enseignement au Maroc et accessible à travers le lien : http://www.abhatoo.net.ma/e-soutien-scolaire/.

Mise en service par le Centre national de documentation (CND), sur son portail d’informations "ABHATOO", cette base de données est soumise à l’appréciation des enseignants et mise à la disposition des élèves et de leurs parents, avec l’objectif de contribuer aux efforts déployés par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour le développement de l’enseignement à distance, dans le contexte du confinement sanitaire en vigueur depuis le 20 mars 2020.

Elle cible, en particulier, les trois niveaux de l’enseignement primaire, secondaire et lycée, en plus du préscolaire et de l’éducation inclusive, précise le HCP dans un communiqué.

Cette initiative, réalisée par les experts du CND, s’inscrit dans le cadre des missions assignées à cette institution de collecter, traiter et diffuser la documentation et les informations à caractère économique, social et environnemental du Maroc, souligne la même source.

Son objet, par nature dynamique, est appelé à être "constamment enrichi et amélioré", en concertation avec le ministère, pour être "en phase avec les éventuelles évolutions des programmes et normes pédagogiques officiels", avec l’espoir de constituer "une valeur ajoutée" dans l’enseignement à distance et du soutien scolaire, et dans la perspective d’être élargi à d’autres niveaux et modes d’enseignement, notamment la formation professionnelle, conclut le HCP.