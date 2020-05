​La société civile d’Al Haouz prête main forte aux familles nécessiteuses

La société civile de la province d’Al Haouz s’est mobilisée pour prêter main forte à plus de 1.000 familles nécessiteuses issues de la commune rurale Tidili Mesfioua et ce, dans le cadre des efforts visant à atténuer les répercussions de la crise induite par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Ainsi, la Confédération Mesfioua des associations de la commune Tidili Mesfioua a procédé, en coordination avec les autorités locales, à la distribution d’aides alimentaires au profit de 1.000 familles dans le cadre des mesures accompagnant l’instauration de l’état d’urgence sanitaire.

Cette initiative, qui vise à atténuer les répercussions socioéconomiques de la crise engendrée par cette pandémie sur les populations rurales, a concerné 32 douars relevant de la commune rurale Tidili Mefisoua.

Selon les organisateurs, cette initiative humaine et solidaire vise à venir en aide aux familles en situation de précarité, afin de faire face à la pandémie du coronavirus (Covid-19), précisant que la liste des bénéficiaires a été arrêtée en coordination étroite avec la Confédération et les autorités locales selon des critères bien définis.

L’opération de distribution des aides alimentaires aux familles ciblées a été confiée aux associations affiliées à ladite Confédération de la commune Tidili Misfioua, en coordination et sous la supervision des autorités locales.

Cette action caritative s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de toutes les composantes de ladite Confédération à une large campagne de solidarité visant à atténuer les souffrances des familles démunies en ces circonstances exceptionnelles.

Cette opération s’est déroulée dans le respect total des mesures préventives adoptées par les autorités compétentes, rappelle-t-on.