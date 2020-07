​La série “H” débarque sur Netflix

La plateforme de vidéo à la demande Netflix a récemment annoncé - à sa façon- l’arrivée de l’intégrale de la mythique série de Canal Plus, “H”, sur ses services. Netflix a notamment postée la phrase régulièrement prononcée par Jamel Debbouze au fil des quatre saisons de “H”: “Dites moi pas que c’est pas vrai”. Outre l’humoriste, le casting était notamment composé de Ramzy Bédia et Eric Judor. Le service de streaming n’a toutefois pas donné de détails quant à la date d’arrivée de la série. Il faudra donc attendre jusqu’à “prochainement”. Si la nouvelle a mis en joie les fans de la série, elle a aussi vraisemblablement fait le bonheur de Jame Debbouze lui-même.

En parallèle de cette annonce, Comédie+ a précisé que la série serait diffusée sur sa chaîne tous les jours à 19h à partir du 6 juillet et en replay sur myCANAL. “Notre manière à nous de souhaiter un bon anniversaire à Jamel Debbouze”, ajoute la chaîne alors que ce dernier fêtait ses 45 ans, il y a quelques jours.