​La grande déprime des artisans

Les poteries, les vanneries, les meubles en fer forgé s'entassent dans les échoppes désertes du centre artisanal d'Oulja, situé à Salé, près de Rabat. Sans revenus depuis près de trois mois à cause de la pandémie de Covid-19, les artisans dépriment.

"Le coronavirus, c'est le KO final: sans aide, sans soutien, notre métier va disparaître", déplore Youssef Rghalmi, un potier de 49 ans qui vient de rouvrir le local où il expose le fruit d'un "savoir-faire transmis depuis des générations".

Dans l'atelier familial, l'argile se dessèche, le four est éteint, les neuf employés ne viennent plus. La dernière commande destinée à une cliente de France qui a annulé son séjour à cause de la fermeture des frontières prend la poussière dans un recoin.

"On avait déjà du mal à survivre parce que les modes de vie ont changé, les métiers traditionnels se perdent parce que les jeunes ne veulent pas prendre la relève et là c'est le coup de grâce", renchérit Mohamed Touel, maître artisan de plâtre sculpté utilisé pour la décoration.

Ce sexagénaire entreprenant a adjoint un petit restaurant à son échoppe mais a dû baisser le rideau à cause de l'état d'urgence sanitaire instauré depuis mi-mars.

Les touristes étrangers ont disparu, le confinement obligatoire a paralysé la vie économique et la clientèle locale, engluée dans la crise, "a d'autres priorités que d'acheter des tapis", se désole Ahmed Driouch dans son grand magasin encombré de lampes en cuivre, céramiques, poignards, bijoux, coffres en marqueterie et tapis.

"Touché à 200% par l'impact du virus", ce commerçant pense qu'il lui faudra "au moins deux ou trois ans pour retrouver une activité normale".

A l'étage du magasin, quelques employés dépoussièrent un par un les quelque 10.000 tapis artisanaux en stock. "Il faut tout nettoyer même si, pour l'instant, personne ne vient", regrette l'un d'eux.

La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Nadia Fettah, a récemment évoqué des pistes de relance, comme la création d'espaces d'exposition dans les grandes surfaces, pour ce secteur qui emploie plus de deux millions de personnes - soit 20% de la population active-, dont environ 230.000 artisans traditionnels. L'artisanat représente environ 7% du PIB, avec un chiffre d'affaires à l'export de près d'un milliard de dirhams l'an dernier. Malgré leur poids économique, les artisans travaillent dans des conditions précaires, sans couverture sociale, avec un réseau de distribution limité aux ventes occasionnelles et au bouche à oreille, comme tous les petits métiers au Maroc.

La trentaine de femmes qui tissent des tapis pour la petite coopérative "La femme créatrice" de Salé ont toutes perdu leurs maigres revenus.

Les tisseuses travaillent huit heures par jour un millier de DH par mois "quand les tapis se vendent" et elles "n'ont plus rien car il n'y pas eu une seule vente en trois mois", explique avec amertume Rachida Nabati.

Cette quadragénaire énergique qui travaille depuis l'âge de 7 ans a "dû emprunter de l'argent à des connaissances", malgré l'appoint du potager qui jouxte sa bicoque misérable. Dans la coopérative, quelques-unes ont bénéficié des aides directes débloquées par l'Etat, d'autres "n'ont rien eu et ne parviennent plus à payer leur loyer".

"Il faudrait vendre sur internet, mais on ne sait pas faire", regrette cette mère de famille qui a appris seule à lire et à écrire. "Une plateforme numérique a été lancée pour les artisans il y a quelques années, mais ça ne marche pas", précise le maître plâtrier Mohamed Touel.