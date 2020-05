​La CGEM et la BERD joignent leurs efforts pour accompagner les PME dans la gestion de la crise du Covid-19

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), à travers sa Commission “Accompagnement de secteurs et d’entreprises en besoin de restructuration”, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), à travers son programme d’appui aux PME, organisent conjointement, une série de webinaires sur le thème du « Management financier de crise en période de Covid-19 ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions de la CGEM et de la BERD pour soutenir les entreprises du secteur privé dans la gestion de la crise induite par la pandémie.

Destinées aux PME, ces e-conférences, qui se tiendront chacune en deux sessions prévues du 12 mai au 4 juin 2020, visent à mettre en lumière les scénarii de sortie de crise, la gestion optimale de la situation financière de l’entreprise sur le court terme, ainsi que la préparation financière sur le moyen et long termes à la période post-crise. Elles seront animées par Mme Salma Benaddou, fondatrice et managing partner de Burj Finance, spécialiste en corporate finance.

A noter que la BERD a lancé en 2012, grâce au soutien de l’Union européenne, le programme “Advice for Small Businesses (ASB)” qui vise à appuyer techniquement et financièrement les TPE/PME à travers des services de conseil et d’expertise sur mesure délivrés par un réseau de consultants locaux et d’experts industriels internationaux. A ce jour, plus de 600 projets d’accompagnement ont été réalisés en faveur des TPE/PME, générant ainsi pour l’économie marocaine plus de 6.000 emplois, une amélioration de plus de 40% du chiffre d’affaires et un accès au financement de plus de 40% pour les entreprises bénéficiaires de ce programme.